Házenkářky Slavie vyřadily Veselí a znovu budou hrát o titul

Veselí doma Slavii porazilo, ale v Praze se mu postupovou druhou výhru nepodařilo přidat. Pražanky v sobotu zvítězily o pět branek a dnes po povedeném nástupu vedly stejným rozdílem už v 18. minutě.

Veselské hráčky bojovaly, jedenáct minut před koncem hostující tým snížil na rozdíl jediné branky, ale pak Slavii pomohla brankářka Petra Kudláčková a domácí střelkyně zvýšily až na 22:18.

„Ve druhém poločase už to vypadalo, že je máme na lopatě, ale za stavu, kdy jsme vedli o šest branek, tak jsme najednou polevili v koncentraci v obraně, dostávali jsme jednoduché góly a najednou jsme měli problém. Ale naštěstí jsme zmobilizovali síly a utkání dotáhli do vítězného konce,“ uvedl trenér Slavie Richard Řezáč na klubovém webu.

Slávistky Eliška Jačková a Veronika Galušková se shodně trefily pětkrát, podle Řezáče ale utkání rozhodla brankářka Kudláčková. „Na tomto postu byl diametrální rozdíl. Dnes zase pochytala to, co jsme potřebovali, a tým držela nad vodou. Doufám, že takovou formu si přenese do finálových bojů,“ poznamenal Řezáč.

Most, který ovládl předchozích pět ročníků, v semifinále vyřadil Olomouc 2:0 na zápasy. Finále začne v Praze, druhý a případný třetí zápas by se hrál 19. a 20. května v Mostu.