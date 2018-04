Úsměv je zakázaný! Karlovarsko senzační výhru nepřeceňuje

Západočeši jako jediní bojovali o postup do semifinále do posledního možného okamžiku. Teprve v sobotu v pátém utkání zvrátili na svoji stranu čtvrtfinálovou sérii s Brnem. Už v úterý cestovali na půdu odpočatých Českých Budějovic.

A vyhráli hladce ve třech setech 3:0!

Více než o ztracených silách z dlouhého čtvrtfinále tak přišla na přetřes rozehranost. A ta mluvila jasně pro Západočechy.

„Karlovarsko odehrálo vynikající zápas,“ uznal českobudějovický trenér René Dvořák. „Dlouhá přestávka mezi zápasy nám moc nepomohla, nejsme rozehraní, nebyli jsme nedůrazní,“ citují dále Dvořáka stránky volejbalového svazu.

Hosté byli lepší ve všech činnostech, lépe bránili i útočili, dělali méně chyb. „V poli chytili spoustu míčů a potom si je uhráli, čímž se dostali do obrovské euforie,“ dodal Dvořák.

Třísetovou výhrou Karlovarska začala stejná semifinálová série také minulý rok, ale tehdy se hrálo na čtyři vítězství a začínalo se na západě Čech. Po výhře 4:2 postoupili Jihočeši a jejich soupeř opět zůstal před finálovou branou, do které ještě nikdy nevstoupil.

Že by to vyšlo letos? Dobrý vstup do semifinále ve Varech nepřeceňují. „Půjdeme do šatny a důrazně si vysvětlíme, že je to jen první krok. Musíme další tři dny žít životem, který jsme žili doteď a připravit se na mentálně těžký zápas,“ řekl trenér Jiří Novák a vyhlásil zákaz úsměvů. Vyžaduje maximální koncentraci.