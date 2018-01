Bauer po jízdě Černousova jásá. Třetí příčka v Seefeldu je bomba

Jeho týmový kolega Jan Šrail byl navíc na 30. místě druhým nejlepším Čechem v cíli a Kateřina Smutná dojela mezi ženami šestá. Šéf týmu Lukáš Bauer uzavřel první čtyřicítku.

Členové Bauer Ski Teamu zaznamenali v Seefeldu nejlepší individuální umístění z českých týmů startujících v závodě. Obrovský úspěch v podobě třetího místa vybojoval Ilja Černousov, který na konci loňského roku přišel vinou nemoci o start v La Sgambedě.

V Seefeldu tak absolvoval první individuální závod sezony dálkových běhů a předvedl se ve skvělé formě. „Jsem moc šťastný a spokojený. Čekal jsem, že bych mohl být v první desítce, ale výsledek byl ještě mnohem lepší,“ pochvaloval si po vyhlášení.

Spokojený mohl být i šéf týmu Lukáš Bauer, který si před závodem přál, aby Černousov bojoval o první pětku. „Bral jsem to jako hodně vysoký cíl a říkal si, že i páté místo by bylo super. Třetí příčka je bomba! Jsem rád, že se Iljovi vstup do sezony takhle vydařil.“

Černousov se celý závod držel v hlavní skupině, ze které se v posledních deseti kilometrech vydal stíhat v úniku jedoucího Holmberga společně s Norem Gjerdalenem, který nakonec slavil vítězství. „Žádné velké taktické plány jsem v závodě neměl. Bylo potřeba zůstat v hlavní skupině, držet se na čele. Říkal jsem si, že toho jednoho uprchlíka můžeme ve dvou dostihnout, tak jsem do toho šel. Závěr byl hodně těžký a Gjerdalen v něm byl lepší. I já jsem ale velmi spokojený.“

Spokojený mohl být s výkonem v Kaiser Maximilian Laufu i Jan Šrail. Závodník ze Šumavy uzavřel první třicítku mužů a v cíli byl druhým nejrychlejším Čechem za jedenadvacátým Karlovarákem Petrem Novákem.

V závodě žen obhajovala v Seefeldu loňské prvenství Kateřina Smutná. Letos projela cílem na 6. místě a prakticky celý závod navíc absolvovala osamocená.

„Musím říct, že jsem se dnes necítila úplně stoprocentně a také mi nejely úplně nejlépe lyže. V prvním sjezdu se přese mě holky přehnaly a bylo mi jasné, že je zle. Ke konci už jsem se ale zase cítila dobře a pořád je to jen jeden závod. Čeká nás jich ještě dost, tak věřím, že příště už zase bude všechno v pohodě.“

Také Lukáš Bauer bral šesté místo ženské jedničky týmu smířlivě.

„I přesto, že si Katka vybrala trochu slabší den a nejelo se jí úplně dobře, tak 6. místo musíme brát za slušný výsledek. Já jsem s výkonem všech tří členů týmu, kteří mají sbírat body, spokojený. Také Honza Šrail předvedl slušný výkon. Já sám jsem v závěru oželel, jestli budu v rámci své skupinky o 4 nebo 5 míst lepší a snažil se pomoct Katce, kterou jsem dojel. Pochválit musím i servis za perfektní podporu, neměli to dneska úplně jednoduché. Ani s dlouhými přejezdy na občerstvovačky, ani se sněhem. Na přejezdu kopce nás čekaly prašanové podmínky, přitom na startu i potom v údolí byl už spíš firm,“ hodnotil podmínky a vystoupení svého týmu Lukáš Bauer, který do cíle dojel jako čtyřicátý.

Další závod prestižního seriálu dálkových běhů Visma Ski Classics je na programu v sobotu, ve Švýcarsku se jede 65 km měřící La Diagonela. A pak už přijde na řadu slavná Marcialonga, ta se v Itálii jede 28. ledna.