Pád, zlomenina, operace. Schválně do mě strčil, obvinil cyklista soupeře

„Bylo to schválně. Úmyslně do mě strčil. Viděli to i ostatní jezdci a jsou ochotni svědčit v můj prospěch,“ citoval Reichenbacha švýcarský list Le Nouvelliste. Člen týmu FDJ při pádu utrpěl zlomeninu lokte a musí na operaci. „Ve sjezdu by to mělo ještě horší následky,“ popisoval.

Moscon však odmítá, že by měl s Reichenbachovou nehodou cokoli společného. „Není to pravda, nemělo to se mnou co dělat. Silnice nebyla kvalitní a jemu uklouzly ruce ze řidítek,“ tvrdil třiadvacetiletý jezdec formace Sky.

Reichenbach naznačil, že Mosconův atak mohl být odplatou za dubnový incident ze závodu Kolem Romandie. Tehdy Švýcar upozornil na to, že Moscon rasisticky urážel jeho kolegu z FDJ Kévina Rézu. Tým Sky poté na šest týdnů Itala suspendoval.

„Možná chtěl srovnat skóre za ten můj tweet z Romandie. Já ale přitom tenkrát ani nezmínil jeho jméno,“ podotkl Reichenbach.