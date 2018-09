Vettel za italskou prohru „nemohl“. Hamilton mě vytlačil, stěžuje si

Hamilton měl výborný start a rozhodl se předjet Vettela už v zatáčce Roggia. Po vnější stopě svého soka objel a brzdil do další zatáčky. Vettel se předjet nenechal a průšvih byl na světě.

„Lewis samozřejmě musel vidět tu malou mezeru na vnějšku,“ uvedl Vettel. „Potom mi nenechal dost místa a já neměl jinou volbu, než do něj vrazit. Chtěl jsem se vyhnout, ale nešlo to!“ vysvětloval německý závodník, který možná právě při Velké ceně Itálie přišel o reálné šance na titul. Rozdíl třiceti bodů se špatně stahuje v situaci, kdy váš soupeř má téměř stoprocentně spolehlivé auto a nedělá na trati chyby.

Aby toho nebylo málo, monopost ferrari šel okamžitě do smyku a německý závodník se propadl na poslední místo. Díky zpomalovacímu vozu po prvním kole sice své soupeře rychle dohnal, ale na boj o stupně vítězů mohl zapomenout.

„Jel jsem poté celý závod na maximum, ale auto nebylo po tom nárazu stoprocentní. Lépe to nešlo.“ dodal. „V celkovém pořadí další ztracené body vůbec nepomohou. Ale co, není to konec světa. Zítra ráno se všichni zase probudíme,“ zakončil nečekaně optimisticky druhý muž šampionátu F1.

Jak reagoval na jeho argumenty Hamilton? Také si myslí, že kolizi zavinil on tím, že nenechal svému soupeři dost místa? Ne. „Překvapil mě výběrem stopy, podle mě to byla chyba. Poté byl vedle mě a myslím, že tam bylo dost místa pro oba. Hádám, že se mu zablokovala kola a potom do mě vrazil.“

A Hamiltona překvapil i další průběh závodu: „Nikdy bych nečekal, že v Monze vyhraju, ale modlil jsem se za to,“ uvedl před novináři. „Startoval jsem třetí a věděl jsem, jaká je naše výkonnost v porovnání s Ferrari. Tohle vítězství má pro nás ohromnou cenu,“ dodal lídr Mercedesu.