Tátův vítězný zápas na Australian Open si pouštím, říká Korda junior

dnes 14:45

Ten zápas viděl nesčetněkrát na internetu. "Na YouTube si ho pouštím alespoň jednou do měsíce," vyprávěl na tiskové konferenci Sebastian Korda. Sedmnáctiletý mladík ovládl juniorku Australian Open. Přesně dvacet let poté, co se jeho otec Petr radoval ze zisku grandslamového titulu.

O čem ještě americký mladík s českými kořeny mluvil? O prvním grandslamovém vítězství

"Je to opravdu skvělé a velmi speciální. Každý turnaj chci vyhrát a nezáleží jestli hraju menší turnaje nebo grandslam. Musím ale přiznat, že jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že bych zde hrál. Loni jsme s kamarádem hráli turnaj na Floridě a rozhodli se, že to zkusíme v Austrálii a uvidíme." O svém otci Petrovi

“Myslím, že byl skvělým tenistou. Byl to neuvěřitelný hráč, velmi talentovaný. Pouštím si i jeho finálový zápas, minimálně jednou do měsíce. Třeba ne celý, ale většinu určitě. Je to velká porce motivace. Táta ví, že se na něj koukám.“ O společném trénování

“Když jsem doma, trénujeme spolu. Někdy je samozřejmě těžké, naslouchat tátovi. Ale on ví o tenise naprosto vše, není možné se s ním hádat.“ O golfu a tenisu

“Bylo to pro mě lehce nudné. Mám rád rychlost, proto jsem se dal později na hokej, který je velmi rychlý. Měli jsme opravdu dobrý tým, patřili jsme ke špičce v Americe i Kanadě, v deseti letech ale dostal přednost tenis.“ O dalších plánech

“Rozhodně chci hrát více challengery a futury (turnaje nižší úrovně). Možná se pokusím probojovat i do pár zápasů ATP. Samozřejmě chci být na juniorském Roland Garros, Wimbledonu i US Open.“