Sdruženář Portyk skončil dvacátý ve Fal di Fiemme, vyhrál Graabak

závodu SP v severské kombinaci ve Val di Fiemme

1. Graabak (Nor.) 25:56,4, 2. Rydzek (Něm.) -18,3, 3. Klapfer (Rak.) -18,4, 4. Schmid (Nor.) -18,6, 5. A. Watabe (Jap.) -21,3, 6. Andersen (Nor.) -24,2, 7. Riessle (Něm.) -28,3, 8. Hirvonen (Fin.) -31,1, 9. Frenzel (Něm.) -33,5, 10. Riiber (Nor.) -51,1, ...20. Portyk -1:19,9, 46. Dvořák -4:19,9, 48. Pažout (všichni ČR) -5:00,2.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 22 závodů): 1. Schmid 383, 2. Rydzek 357, 3. Andersen 341, 4. A. Watabe 329, 5. Graabak 324, 6. Hirvonen 285, ...26. Portyk 51, 43. Dvořák 7.