Začínat evropským pohárem bylo strhující, popisoval pardubický Martin

„Dobře jsme začali, ale pak jsme trošku narazili do zdi,“ líčil brzy 29letý americký křídelník, jenž v uplynulých čtyřech sezonách působil v anglickém Newcastlu.

„Druhý poločas byl od nás jednoznačně lepší. Dokázali jsme soupeři nadělat dost problémů v přechodové fázi, a to jak v obraně, tak i v útoku. Také jsme mnohem víc kontrolovali tempo hry. Měli bychom však ocenit i hostující tým; jeho hráči bojovali a rozhodně nic nevzdávali. Ale my jsme si vytvořili tak velký náskok, že nás již nedotáhli,“ pokračoval Martin.

Předchozí utkání série se Sibiu v Rumunsku bylo velmi těsné. V odvetě se vám podařil hodně pěkný výsledek, viďte?

Určitě. Řekl bych, že jsme s každou další čtvrtinou hráli lépe a lépe. Od toho prvního zápasu jsme zase měli nějaký čas navíc se sehrát. Snad to bude v tomhle duchu pokračovat.

V čem byl podle vás tentokrát mezi oběma mužstvy největší rozdíl?

Víc se nám dařilo v útoku, to nám pomohlo udávat tón. Měli jsme sice spoustu ztrát, ale zároveň jsme se poctivě vraceli do obrany, takže to až tak moc nevadilo.

Bylo nepříjemné, když jste ve druhé půli útočili na koš, na němž nefungovalo odpočítávání časového limitu na střelbu?

Nijak významně nás to netrápilo, ovlivnilo to možná tak dva útoky. Snažili jsme se spolu hodně mluvit.

A stalo se vám někdy, že by se několik minut nehrálo kvůli poruše klaksonu, který nechtěl zmlknout?

Když jsem byl mladší, tak jsem jeden nebo dva zápasy, kdy se tohle přihodilo, zažil.

Jste zvyklý otvírat sezonu mezinárodními zápasy?

Ne, tohle je pro mě novinka. Ale bylo to strhující. Na další zápasy v evropském poháru se moc těším.

Bylo náročnější se na start sezony koncentrovat? Kdybyste prohráli první ligový zápas, až tolik by se nedělo, ale porážka v poháru vás mohla stát postup.

Ell (trenér Sanders) si tohle pohlídal, byli jsme dobře připravení. Tušili jsme, co na nás budou hrát, a chtěli jsme jim v tom zabránit. Koncentrace byla na vysoké úrovni.

Výsledek z Rumunska napovídá, že vy a Sibiu jste byli v zásadě srovnatelní soupeři. S belgickým Charleroi to však pravděpodobně bude mnohem těžší. Jak vnímáte svoje šance na postup přes ně do základní skupiny?

Upřímně: v tuhle chvíli o Charleroi zase tak moc nevím. Ale když budeme makat a na palubovce prodáme to, na co máme, věřím, že se to může povést.

Vše nasvědčuje tomu, že už jste v Pardubicích skoro jako doma. Na palubovce se vám dost daří.

Z pohledu basketu je to fajn. Jen se tu trochu vyrovnávám s jazykovou bariérou.