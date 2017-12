Pančochová upadla v tréninku a do finále Big Airu ve SP nezasáhla

SP ve snowboardingu v Copper Mountain Big Air Muži: 1. Röisland (Nor.) 182,75, 2. Corning 177,25, 3. Hunt (oba USA) 159,00, ...v kvalifikaci 44. Horák (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Corning 1800, 2. Okubo 1500, 3. Röisland 1278, ...31. Horák 379. Ženy: 1. Iwabučiová (Jap.) 169,25, 2. Marinová (USA) 160,25, 3. Norendalová (Nor.) 156,75, ...8. Pančochová (ČR) nenastoupila do finále.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Gasserová (Rak.) 2000, 2. Onicukaová 1960, 3. Maasová (Niz.) 1480, ...9. Pančochová 1170, 47. Vojáčková (ČR) 24.