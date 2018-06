Musíme hrát odvážněji, nabádá plážová volejbalistka Nakládalová

„Trošku jsme čekaly více,“ prohlásila Šárka Nakládalová, která je z Přerova a v Ostravě vystudovala Vysokou školu báňskou. „Mrzí nás ztracené vedení 12:11. Měly jsme hrát více odvážně. Proti takovým soupeřkám se nedá hrát bez rizika.“

Šárko, v pátek nastoupíte proti Američankám, z nichž Walshová je olympijská vítězka a mistryně světa...

Zahrát si proti takové legendě bude zážitek.

Co musíte zlepšit?

Přitlačit servis a hrát odvážněji. Proti takovým týmům nemůžeme hrát to, co jsme hrály s Němkami – lobíčky, opatrné údery. Musíme riskovat.

Jaké to bylo, nastoupit proti Němkám, světovým dvojkám?

Je to top tým, který nedělá chyby. Jsou v pohodě, hrají výborně a určitě tady budou usilovat o medaile.

Martina Bonnerová vybírá útok soupeřek

Některým hráčkám vadil hlubší písek. Co vy?

Je trochu hlubší, ale podmínky jsou pro oba páry stejné. My jsme se s tím hůře popraly. Ale přijde mi, že centr kurt je trochu do kopce, na což si stěžovaly i ostatní. Není to ale žádná výmluva. Je to fakt, se kterým se perou všechny týmy.

V pátek se má ochladit. Nebude to problém?

Někdy je to výhoda, protože ten první zápas jsme hrály skoro v pravé poledne a bylo opravdu velké horko. Mně osobně trošku chladnější počasí nevadí.

Vy jste v Ostravě studovala. Dá se říct, že jste tady doma?

To studium je už nějaký ten pátek. Ale vzpomínky mám hezké, i když jsem se více pohybovala v Porubě. Ve Vítkovicích jsem snad za celou dobu ani nebyla.