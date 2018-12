Před pokojskými se stydí, nervozitu z hvězd si Kovářová nepřipouští

Vzdor tomu, že česká reprezentace na vítězství v základní skupině stále čeká. Pokud však ve středu Kovářová a spol. zvládnou utkání s Německem, stále mohou postoupit mezi dvanáct nejlepších týmů. „Mrzelo by mě, kdybychom hrály jen tři zápasy,“ říká odchovankyně písecké házené.

Online reportáž Česko vs. Německo od 18 hodin

Teď už vysoká pravá spojka hájí barvy ligového Mostu, patří k oporám týmu v nejvyšší soutěži i evropských pohárech. Znamenitou formu si přenesla do reprezentace. Vždyť ještě nikdy nehrála v naplněné hale pro čtyři tisícovky diváků. Světové hvězdy z Rumunska nebo Norska dosud obdivovala pouze u televize. Teď proti nim nastupuje a v českém dresu patří k nejlepším hráčkám.

Na palubovce působíte nebojácně. Čím to?

Nesmíte si připustit nervozitu. Představuju si, že jsem na tréninku.

Ale vždyť proti vám nastoupila nejlepší hráčka planety Neaguová z Rumunska. Bez ostychu jste zatápěla i hvězdným Norkám. Před takovými jmény by se leckdo rozklepal.

Jenže mně takové kulisy pomáhají. Navíc vždy přišlo plno diváků, atmosféra byla neuvěřitelná. Přesně takhle jsem si představovala, že to bude vypadat na velké akci.

Sára Kovářová (19 let) S házenou začínala v pěti letech v Písku. Přes mládežnické kategorie prošla až do ženského týmu. V nejvyšší soutěži debutovala v 15 letech. O dva roky později se stala druhou nejlepší střelkyní ligy a nejužitečnější hráčkou soutěže. Po sezoně 2015/16 přestoupila do Mostu. V reprezentaci debutovala letos v září v zápase proti Slovensku. Na vrcholné akci je poprvé. Po dvou duelech s Rumunskem a Norskem patří k nejaktivnějším střelkyním týmu. Na branku soupeřek vyslala celkem 15 střel, trefila se pětkrát.

Nominací na mistrovství Evropy se vám splnil sen?

Prožívám něco neskutečného. Po přípravném turnaji v Chebu jsem trochu doufala, že bych mohla na šampionátu do některých zápasů nastoupit. Vůbec jsem ale nečekala, že dostanu takový prostor.

Trenér Jan Bašný vás v duelu s Norskem postavil do základní šestice vedle Ivety Luzumové. Jaké to bylo nastoupit vedle hráčky, kterou odmala obdivujete?

Jsem strašně ráda, že můžu vedle takových jmen nastupovat. V Písku jsem chodila na její zápasy, když bojovala v play-off. Seděla jsem na schodech a fandila při každém utkání.

Vykáte si?

Ne! Už v patnácti letech jsem s nimi v Písku trénovala. Ale pamatuju si scénku, když jsem poprvé přišla do ženské šatny.

Povídejte...

Směle jsem tam nakráčela, ale nakonec jsem ze sebe vysoukala jen: Dobrý den. Bylo divné hrát v patnácti s třicetiletýma ženskýma. Postupem času si na to ale člověk zvykne.

Sára Kovářová na mistrovství Evropy v úvodním zápase proti Rumunsku.

V podobné roli jste i teď v reprezentaci. Jaké máte úkoly jako jedna z nejmladších členek?

Úplně nejmladší je Veronika Mikulášková (18 let), která nosí balony. My ostatní máme na starosti rozlišováky nebo pití. Samozřejmě, že pro mladé jsou ty nejhorší úkoly. Trenéři nám po příjezdu zadali, že musíme za deset minut vymyslet procházku po Brestu. A my to vůbec neznáme.

Jak to dopadlo?

Naštěstí začalo pršet, takže jsme chodily po hotelových pokojích.

EURO 2018 speciální iDNES.cz

Kdo je v týmu největší bordelář?

To se asi nedá úplně říct. Kamkoli přijdete, tam je bordel. Ale já bydlím s Dominikou Zachovou a tam je tedy opravdu velký nepořádek. Až se za to stydím před pokojskými.

V Mostě máte ještě rok smlouvu. Cítíte ale šanci ukázat se zahraničním klubům?

Mistrovství Evropy je příležitost, jak dát o sobě vědět. Loni se to povedlo Markétě Jeřábkové, která odehrála skvělý světový šampionát a z Mostu odešla do Maďarska. Určitě bych v budoucnu chtěla vyzkoušet zahraniční angažmá, ale studuji první ročník vysoké školy, což je velká překážka.

Budoucnost spojíte s házenou?

Odmala nedělám nic jiného, ale nechávám si otevřená zadní vrátka, protože s házenou se příliš neuživíte. Chci určitě dostudovat na bakalářský titul v oboru sociální práce.