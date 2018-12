Nebojácné házenkářské slečny. Konec ve skupině by nás mrzel, shodují se

Jejich cesty se až nápadně protínají. Obě si už v patnácti letech vyzkoušely českou nejvyšší soutěž, záhy se z mateřských oddílů přesunuly na sever do Mostu. Tam teď patří k oporám v lize i evropských pohárech.

I proto reprezentační trenér Jan Bašný talentované házenkářky nominoval na Euro ve Francii. A nebál se na duo Kovářová-Šustková vsadit hned v úvodním mači proti Rumunkám. Když obě spojky přišly na hřiště, Češky rázem začaly smazávat devítibrankové manko.

„Rozhodně jsem nečekala, že nastoupím,“ prohodila 20letá Šustková. „Já jsem nepočítala s tím, že na hřišti dostanu takový prostor,“ přidala 19letá Kovářová.

Obě proti Rumunkám odehrály významnou část druhého poločasu. Kovářová vstřelila tři branky, Šustková dvě.

„Pokud na výkonu budeme hledat něco pozitivního, je to výkon Sáry a Jany,“ řekl po prohře 28:31 trenér Jan Bašný.



Stres? Nervozita? Nic z toho talentované házenkářky nepřepadlo. Z míry je nevyvedly ani narvané tribuny. „Mě osobně taková atmosféra žene dopředu,“ řekla Kovářová. „Já si zase na to po pár minutách zvyknu,“ doplnila Šustková.

Podobnou atmosféru z ligového Mostu neznají. Avšak měřit se s o několik let staršími hráčkami, na to si zvykají už od mládežnických kategoriích. Kovářová rychle v Písku vyrostla v kanonýrku i v ženském týmu, Šustková si stejnou rolí prošla ve Veselí nad Moravou.

„Tehdy bylo divný hrát v patnácti s 30letýma ženskýma. Přišla jsem poprvé do šatny a směle jsem pozdravila. Postupně si na to člověk zvykne. Teď můžu naopak říct, že mě to výkonnostně posunulo,“ všimla si Kovářová.

A další kariérní skok může přijít právě ve Francii. Šustková s Kovářovou si uvědomují, že během sledovaného šampionátu mohou zaujmout zahraniční kluby. Stejně jako se to loni na mistrovství světa povedlo Markétě Jeřábkové, jež z Mostu přešla do maďarského Érdu, a brankářce Petře Kudláčkové, která se přesunula ze Slavie do švédského Kristianstadu.

„V Mostě máme obě ještě rok smlouvu, pak bychom ale určitě chtěly zkusit zahraničí,“ plánují studentky prvního ročníku vysoké školy v Ústí nad Labem.

Kovářová se věnuje oboru sociální práce, Šustková si vybrala sport a tělovýchovu. „Cestování z Ústí do Mostu je unavující. Navíc o víkendech jsme pořád pryč, takže každý volný den se snažím věnovat učení,“ řekla Kovářová. Ve Francii ale skripta nechává ležet.

V pondělí večer české házenkářky vyzvou ve druhém utkání základní skupiny Norsko. A nebojácné slečny budou opět připravené.

„Mrzelo by nás, kdybychom odehrály jen tři zápasy a pak jely domů. Minimálně šest zápasů tady chceme absolvovat,“ přejí si Kovářová se Šustkovou.