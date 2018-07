Po šachovém titulu v Pardubicích baží kupa mladých supertalentů

Dost výmluvný je už fakt, že na úplném čele seznamu dle ELO (viz box) figuruje nizozemsko-ruské duo Jorden Van Foreest-David Paravjan, kdežto Movsesjan, jenž je stejně jako Babula dvojnásobným vítězem z dřívějška, je s mírnou bodovou ztrátou až třetí.



„Van Foreest bude na našem turnaji nováčkem. Je to pátý hráč světa do 20 let. Paravjan tu loni hrál, ovšem tehdy ještě neměl tak vysoké ELO ani titul mezinárodního velmistra. Je mu 20, takže je to také velice mladý hráč,“ podotkl ředitel festivalu Jan Mazuch.

Tím však výčet supertalentů, kteří se v Pardubicích představí, určitě nekončí. Čechy mezi nimi bude zastupovat turnajová jedenáctka Thai Dai Van Nguyen, nejmladší velmistr v historii země.

Ten loni v prosinci oslavil teprve šestnácté narozeniny. Pozoruhodnou osůbkou pak bezpochyby je Ind Ramešbabu Praggnanandhaa. Bez nadsázky ještě dítě - v srpnu mu bude třináct.

Top 10 turnaje Pardubice Open 1. Jorden Van Foreest

(Niz.) 2 640

2. David Paravjan

(Rus.) 2 638

3. Sergej Movsesjan

(Arm.) 2 635

4. G. N. Gopal

(Ind.) 2 593

5. Vitalij Bernadskij

(Ukr.) 2 586

6. Jiří Štoček (CZE)

2 586

7. Deep Sengupta

(Ind.) 2 565

8. Jevgenij Vorobjov

(Rus.) 2 564

9. Avital Boručovskij

(Izr.) 2 558

10. Šrínat Narajanan

(Ind.) 2 549



U šachovnice je to však zabiják, což potvrzuje i jeho pozice 18. nasazeného. „V jeho věkové kategorii nikdo není na světovém žebříčku před ním. Už tu hrál loni a ukázal, že je to silný hráč. I proto, že má na svůj věk malou postavu, vypadaly jeho zápasy na prvních šachovnicích velice zajímavě,“ připomněl Mazuch.

Mezi největšími favority jinak najdeme především jeho krajany a přirozeně také šachisty ze zemí bývalého Sovětského svazu. Češi jsou v první třicítce zastoupeni pouze čtyřmi jmény - mezi šestku Štočka a Ngueyna se vklínil ještě dvanáctý Vojtěch Plát, Babula je sedmnáctka.

Plát mimochodem rovněž patří mezi nadějné mladíky; podle Mazucha má však zároveň pověst šachového enfant terrible, zlobivého děcka. „Má rád život a občas napíše na Facebook něco, co působí trochu zvláštně. Nedávno ho na základě toho Antidopingová komise dokonce podrobila kontrole. Ale naštěstí byla v pořádku,“ uvedl k tomu šéf pardubického festivalu s úsměvem.