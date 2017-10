Podívejte, jak jsem rychlá! Sáblíková vstoupila do sezony skvělým časem

Za další komentáře hovořil v silné mezinárodní konkurenci, tvořené i medailistkami z vrcholných akcí, vítězný čas Martiny Sáblíkové na trati 3 000 metrů: 4:01,80. Znamená pro ni i první pozici ve světových tabulkách sezony.

Druhou Nizozemku Lindu de Vrieseovou porazila o 3,43 vteřiny. A tak se kouč Petr Novák při pokračujícím soustředění v Inzellu spokojeně usmívá: „Martina se do zimy nerozjíždí zrovna pomalu. S časem 4:01 klidně může na trojce vyhrát i závod svěťáku.“

Přes léto přitom kurýrovala bolavé a přetížené koleno, teď ji pro změnu občas pobolívají záda.

„Musela kolenu v létě ulevit,“ říká Novák. „Až do srpna nemohla vůbec dělat skokanské cviky v tréninku. A také potom, když ostatní z týmu skákali na stovce metrů, Martina jen na třiceti. Ale všechno špatné je pro něco dobré. Třeba potřebovala trochu orazit.“

Sama rychlobruslařka přidává: „Nechodila jsem ani do posilovny. Nebo jsem tam zvedala jen třicet kilo. To bylo stresující.“

Nyní už má od lékařů svolení, že se může připravovat naplno. “Poslední dvě soustředění byla v pohodě,“ tvrdí trojnásobná olympijská šampionka.

Přesto byla v Inzellu před sezonním debutem pořádně nejistá, co s ní první start provede. „Letní časy z kolečkových bruslí mi naznačovaly, že by to nemuselo být kdovíjak katastrofální, ale stejně...“

TADY BYDLÍME. Martina Sáblíková před penzionem v německém Inzellu.

Tři dny před závodem se jí v tréninku nejezdilo dobře. Přála si tedy, aby v Inzellu dosáhla na trojce alespoň čas 4:08. Skutečnost však byla výrazně lepší. „To mému sebevědomí hodně pomohlo. Jsem příjemně překvapená. Doufám, že forma vydrží celý rok.“

Ukázala ji i na patnáctistovce, kterou vyhrála v čase 1:57,24. S tím je nyní druhá ve světových tabulkách sezony, za Číňankou Ťich Čchen-chao (1:56,50).

Zatímco mnohé rychlobruslařské velmoci jsou na ledu už dva měsíce, kouč Novák volí odlišnou strategii a po náročném letním tréninku na horských kolech, při němž rozpracovával těla svých svěřenců, zahájila jeho skupina ledovou přípravu až 30. září.

Úvodní závody už má za sebou také Karolina Erbanová, mistryně Evropy ve sprinterském čtyřboji, která se připravuje v Nizozemsku. Také ona se v Inzellu představila ve skvělém světle a dosáhla časů 38,27 na 500 metrů a 1:15,59 na 1 000 metrů. Na tisícovce je díky tomu letos prozatím druhá na světě za Kazašskou Jekatěrinou Ajdovovou, ta však jela za 1:15,29 na výhodnější vysokohorské dráze v Calgary.

Nováka potěšily rovněž výkony dalších jeho svěřenců. Nikola Zdráhalová, milé překvapení předchozí sezony, předvedla v Inzellu pětistovku za 40,11 (Sáblíková za 40,92), tisícovku za 1:18,79 a patnáctistovku za 1:59,65.

„A bude ještě rychlejší,“ ujišťuje Novák. Nepochybuje o tom, že se Zdráhalová kvalifikuje na hry do Koreje.

MÍŘÍ NA SVOJI PRVNÍ OLYMPIÁDU. Nikola Zdráhalová

„Na to, že jsme předtím stáli na ledě asi jen pět dní, se to povedlo. Ani jsem nečekala, že bych mohla hned jet patnáctistovku pod dvě minuty. Tak uvidíme, co se bude dít během sezony,“ říká Zdráhalová, spolubydlící Sáblíkové na pokoji.

Za ní se na post výkonnostně čtvrté Češky momentálně probila Eliška Dřímalová, která si v Inzellu vytvořila osobní rekordy na 1 500 metrů (2:04,28) i 3 000 metrů (4:20,49).

Nový český rekord na 5 000 metrů mužů tu předvedl Sebastian Druszkiewicz, sparingpartner Sáblíkové. Bývalý polský reprezentant, který by měl v nejbližší době obdržet české občanství, byl v Inzellu v osobním rekordu 6:25,66 čtvrtý a ve světových tabulkách sezony je na této trati zatím jedenáctý.

„Na vysokohorské draze v Calgary by měl Sebek letos při Světovém poháru zvládnout pětku pod 6:20,“ plánuje Novák. „Může se dostat na olympiádu i do A-divize v poháru.“

Kouč věří, že o hry zabojuje také tříčlenné družstvo českých žen ve stíhacím závodě, v němž se do Koreje probojuje podle výsledků ve Světovém poháru osm nejlepších zemí.

ODPOLEDNÍ TRÉNINK. Sáblíková a spol. (na snímku jsou i Druszkiewicz a Zdráhalová) vyrážejí na kolech do kopců.

Sáblíkovou by v tom případě mohl čekat v únoru na hrách dokonce pětistart. Na hlavních tratích 3 000 a 5 000 metrů, na své další výborné trati 1 500 metrů, ale v závěru her potom i v družstvech a hromadném závodě.

„A to se ještě kvalifikuje taky na tisícovku,“ směje se Novák.

„Ale do té mě v Koreji snad nikdo nutit nebude,“ reaguje jeho nejlepší rychlobruslařka.

V tomto směru skutečně obavy mít nemusí.