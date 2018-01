Závodění bylo dost. Rychlobruslařka Novotná ukončila kariéru

„Po 22 letech závoděních na dlouhých nožích jsem se rozhodla skončit. Byl to můj poslední závod a jsem ráda, že jsem se mohla rozloučit právě v Drážďanech, na mé oblíbené dráze od dětství,“ uvedla Novotná na sociální síti.

V Německu startovala jen v týmovém závodě a společně s Michaelou Sejpalovou, Michaelou Kuncířovou a Miladou Došlou vypadly v úvodní rozjížďce. „I když jsem se na tento moment připravovala celou sezonu a mám pocit, že je správný čas, bylo to velmi emocionální,“ přiznala rodačka z Benátek nad Jizerou.

Novotná avizovala odchod do sportovního důchodu již před začátkem sezony. Poté, co se jí nepodařilo kvalifikovat na olympijské hry v Pchjongčchangu, plánovala, že bude startovat na ME i mistrovství světa. Nakonec se ale rozhodla skončit již v lednu.

„Už jsem nenašla inspiraci a motivaci k tomu se pořádně připravovat k dalším závodům. Čím dal tím víc mě zaměstnávaly myšlenky na koučování,“ řekla ČTK Novotná.

Účastnice olympijských her v Salt Lake City, Turíně, Vancouveru a Soči se na trenérskou dráhu chystá již delší dobu, naposledy získávala zkušenosti přímo v Koreji, kde sama trénovala. Vedle titulu mistryně Evropy Novotná získala i několik „malých“ medailí na ME za výsledky na jednotlivých tratích, jejím největším olympijským úspěchem je šesté místo ze závodu na 500 metrů v Turíně 2006.