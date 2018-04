Neviditelný nadčlověk. Odehrál historickou sezonu, a nikdo to neocenil

Zprůměrovat dvouciferný počet ve třech statistických kategoriích se v NBA dosud povedlo jen dvěma hráčům. Před šestapadesáti lety toho dosáhl legendární Oscar Robertson, loni jeho kousek dorovnal právě Westbrook.

Atletický rozehrávač ale došel ještě dál, když letos tento kousek zopakoval. I když to po většinu roku nevypadalo, že se mu to podaří.

Ještě dva zápasy před koncem základní části byl relativně daleko. Devětadvacetiletý rodák z Kalifornie si proti Houstonu připsal jen sedm doskoků a před posledními dvěma duely potřeboval alespoň 14 asistencí a hlavně 34 doskoků.

Pro spoustu hráčů z nejlepší ligy světa by to byl životní výkon, spíš nemožný. Ne tak pro Russella. Už v předposledním duelu s Miami se dostal na 13 asistencí, a hlavně na 18 doskoků a před duelem s Memphisem dal všem jasně najevo, že milníku dosáhne.

Proti slaboučkým Grizzlies pak obětoval vlastní střelbu (dal jen šest bodů a vystřelil jen devětkrát), zato si připsal málo vídaných 20 doskoků a 19 asistencí. Sezonu tak skončil s 25 body na zápas a těsně se přehoupl přes 10 doskoků i asistencí.

Středečním výkonem vlastně naznačil, že by mohl zaznamenat i double triple double - tedy výkon 20+20+20. To dokázal pouze Wilt Chamberlain, a to jednou jedinkrát.

„Jsem ohromně šťastný, že se můžu živit basketbalem. Neberu to jako samozřejmost, a proto na hřišti vždy nechávám vše, co ten večer mám. Bůh pro mě naplánoval nějakou cestu a já jdu po ní nejlépe jak umím a budu v tom pokračovat,“ říkal Westbrook po posledním utkání, ve kterém Thunder přehráli Memphis 137:123.

Zvláštní ale je, jak Westbrookovi statistiky přijala liga a experti kolem ní. Loni byl po nečekaném odchodu Kevina Duranta v týmu za jedinou hvězdu a vše se točilo kolem něj. Podával neskutečné výkony a dotáhl tým ke 47 výhrám a postupu do play off.

Jeho kousky udivovaly NBA i sportovní svět a od soutěže si vysloužil nejcennější individuální cenu.

Za aktuální počin by možná měl být oceněn víc, ne míň.

Před tímto ročníkem totiž získali Thunder do svého týmu Paula George a Carmela Anthonyho, a tak se Westbrook musel začít dělit - o míče, o střely i o slávu. A přesto dosáhl na čísla, jaká nemají v tomto století obdoby.

Russell Westbrook v závěrečném utkání sezony s Memphisem:

A znovu byl kritizován, že moc střílí, honí statistiky a tak dál. Jeho bodový průměr lehce klesl, asistence a doskoky jsou velmi podobné. Tým má o jednu výhru více než loni, Westbrook ale skoro jistě nebude při hlasování o MVP ani v nejlepší pětici.

„Slyším ty kritické hlasy, které říkají, že hraji jen tak, abych sbíral statistiky. Pokud by bylo tak jednoduché dosáhnout každý zápas na patnáct dvacet asistencí a doskoků, dělal by to každý. Ti, co kritizují, by si měli zkusit, jak je to náročné. Obvinění, že kradu spoluhráčům doskoky, jsou směšná. Prostě hraji pořád naplno a k míči se dostanu jako první. Pokud někdo pro doskok jde pomalu, prostě ho předběhnu, než to udělá soupeř. Je to jednoduché,“ pokračoval hráč, který je znám také jako módní ikona.

Spoluhráči však Russella i přes jeho buldočí povahu milují. „Sleduji ho každý den při tréninku, jak neskutečně tvrdě dře. Je pro nás nesmírně důležitý tím, že sbírá doskoky a vyráží do protiútoků a napichuje obranu a vytváří pro nás volné střely. Je neuvěřitelný,“ chválí ho Paul George.

„Hraji s ním skoro deset let a pořád si na to nemůžu zvyknout. Viděl jsem toho od něj už hodně a každý zápas mě něčím překvapí. Před závěrem sezony jsme si říkali, že už to na triple double asi nedotáhne, ale nevyplatí se ho podceňovat. On skoro dosáhne na 20 a 20,“ diví se pivot Nick Collison.

Za Westbrooka se postavil také Dwyane Wade z Miami.

Two years in a row averaging a triple double and still gets criticized‍♂️. Man y'all need to stop.

„Dva roky v řadě má (Russell Westbrook) triple double průměry a stejně ho pořád kritizují. Možná je načase s tím přestat,“ ocenil Wade protivníka.

„Je zvláštní, že loni každý sledoval, jestli na triple double dosáhne, a letos to prakticky nikoho nezajímalo. Takhle rychle si zvykáme na něčí úžasné výkony. Dokáže tolika způsoby ovlivňovat hru a čísla to jen dokazují,“ dodává trenér Billy Donovan z Thunder.

Oslavné video pro Russella Westbrooka od Oklahoma City Thunder:

Teď však musí Westbrook dokázat, že jeho čísla budou fungovat i v play off. Thunder to dotáhli na čtvrtou příčku po základní části a prvním kole se střetnou s nepříjemným Utahem. Pokud by přes Jazz přešli, došlo by zřejmě na odvetu loňské série s Houstonem v čele s největším kandidátem na letošní cenu MVP Jamesem Hardenem.

„Máme tu letos skvělý tým a výbornou partu. Moc mi ulehčují práci a já ji doufám ulehčuji jim. Můžeme dojít daleko, ale musíme jít postupně zápas od zápasu,“ uzavírá Westbrook.