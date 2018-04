Štybar o svém útoku: Houknul jsem na Phila Gilberta, že zkusíme jet spolu

Jak bouřlivé tedy pro vás bylo letošní Peklo severu?

Ze začátku možná i klidnější než normálně, protože skupina uprchlíků odjela už po 50 kilometrech, zatímco loni se zrodil únik až na prvním kostkovém úseku. Takže úvodní pasáž byla tentokrát pro nás díky tomu jednodušší. Zato od prvního kostkového úseku se závodilo doslova ve stresu, za což mohly i bahnité úseky na trati. Celkově šlo opět o pořádně náročné Roubaix.

Sto třicet kilometrů před cílem jste musel řešit defekt. Do pelotonu jste se musel vracet sám, nikdo z týmových pomocníků na vás nečekal.

Tehdy jsem byl celkem v klidu. Klukům z týmu hned do vysílačky řekli, aby přestali na čele balíku šlapat, takže zpomalili tempo do té doby, než se vrátím. Aby na mě někdo z týmu čekal za balíkem, to ani moc nemám rád. Dalo se to dobře dojet mezi auty. V podstatě mě ten defekt nestál žádnou energii.

Potom přišel Gilbertův útok a když byl 75 kilometrů před cílem dojížděn, zaútočil jste hned vy sám. Nejspíš jste však doufal, že se k vám někdo připojí, ne?

On to vlastně ani můj útok nebyl. Spíš jsem jen houknul na Phila Gilberta, že zkusíme jet spolu. Vypadalo to v tu chvíli, že by se mohla vytvořit docela pěkná skupina, s Phillem, s Danielem Ossem a s někým z BMC a AG2R. Jenže nikdo se mě nechytnul.

A najednou jste byl před ostatními favority sám, přitom velmi daleko před cílem. Co jste si v tu chvíli pomyslel?

Říkal jsem si: O.K., tak něco zkusím. Věděl jsem, že to nebude jednoduché, před námi byly tři kostkové úseky těsně po sobě. Doufal jsem, že mě dojede zezadu skupinka se Stijnem Vandenberghem a pojedeme spolu, což by mohlo být nadějné. Ale ani to se nestalo. Takže jsem se tam zbytečně vyvětral. Protože abych dal dlouhé sólo až do cíle, to mi bylo hned jasné, že se nepovede.

Zvlášť když si vás hlavní pole vytrvale drželo jen na 20 sekund před sebou.

Právě. I do vysílačky mi říkali, ať počkám, tak už jsem to nikam nehnal a jel jen takové udržovací tempo. Možná že to sólo byla má klíčová chyba.

Nedlouho po vašem pohlcení sólové atakoval pro změnu Peter Sagan. Říkal jste si, že ani on to samotný nedokáže?

Bylo to pořád daleko do cíle, ale Petrovi hrálo mu do karet, že si rychle dojel skupinku uprchlíků před ním a že ti za ním naopak moc nespolupracovali. Všichni začali koukat po sobě, a Peter měl najednou 40 vteřin k dobru. A když jezdec takových kvalit dostane 40 sekund, blbě se to sjíždí. Nikdo z lídrů do toho sjíždění ani nechtěl vložit příliš mnoho energie, aby pak za to náhodou nezaplatil.

Po dělení skupiny pronásledovatelů jste pokračoval ve třetí skupině. S tou jste se v jednu chvíli přiblížili na 10 vteřin k Terpstrově čtyřčlenné partě, než se váš odstup opět začal zvětšovat. Zdálo se, že ve vaší skupině víceméně nejsou žádní jezdci, kteří by za to vzali.

Přesně tak. Myslel jsem si už, že Nikiho skupinu sjedeme, ale kluci před námi věděli, že se k nim blížíme, tak za to zase rychle vzali. Nechtěli, aby se vytvořila větší skupina, kde by zase bylo víc stresu.

Nakonec jste spurtoval do cíle devátý. Pošesté v řadě jste se na worldtourové klasice umístil v Top 10, což letos nikdo jiný nedokázal. Ovšem ke spokojenosti vám chybí to pódium, že?

Spíš jedno vítězství. Všechny ty mé Top desítky bych za něj vyměnil. Věříl jsem, že tady by se mi to mohlo povést, cítil jsem se dobře. Možná že jsem předtím na trati opravdu zbytečně plýtval silami. Ale to už zpátky nevezmu. Prostě jsem udělal takové rozhodnutí.

Přesto, poslední výsledky pro vás zároveň jsou i důkazem, že zimní příprava se povedla a formu jste načasoval dobře.

To určitě. Myslím, že to byla výborná zima a že jsem díky ní patřil na klasikách k těm nejlepším. Teď si s týmem zase sedneme a vyjdeme z toho směrem ke druhé části sezony i k příštímu roku. Budeme hledat, co ještě zlepšit.

Jak bere Quick-Step, že po sérii vítězství byl tentokrát na Roubaix „jen“ třetí Terpstra?

U nás je to tak, že pokud nikdo z týmu na klasice nevyhraje, je potom nálada jak po funuse. Samozřejmě je to pro nás zklamání. Ale na druhou stranu jsme i tady odjeli dobrý závod a zase tak moc si toho vyčítat nemůžeme. A Niki ještě urval třetí místo. Myslím, že po jaru, jaké jsme letos měli, můžeme být celkově opravdu hodně spokojení.

Teď si dopřejete aspoň dva dny bez kola?

Pět dní! Pět dní ho nechci ani vidět.

Poletíte za teplem na Mallorku, kde máte jeden ze svých domovů?Poletíme, hned zítra, ale tentokrát se tam vydáme s manželkou na pár dní vyloženě na dovolenou. Byla to dlouhá zima a potřebujeme si chvilku odpočinout.

A pak? Po těch pěti dnech?

Začnu se připravovat na Giro.

Po klasikářské kampani je vašim dalším cílem sezony. Vyhrál jste už etapy na Vueltě i na Tour a toužíte po vítězném zápisu i na třetí Grand Tour. Takže teď můžete rychle přepnout, zapomenout na Roubaix a přeladit myšlenky k Giru?

Jo, tak to beru. Kdyby mi až zítra z týmu zavolali, že se mám začít připravovat na Giro, tak bych jim nejspíš řekl: To asi ne. Ale protože jsem se startem na Giru počítal celou zimu, jsem na něj v hlavě už dávno připravený a docela se tam těším. Bude to pro mě nová zkušenost a vyhrát etapu Gira je mým obrovským cílem.

Probíral jste přípravu i s jezdci, kteří si v minulosti kombinaci kostkové klasiky - Giro vyzkoušeli?

Jo, bavil jsem se o tom s Matteem Trentinem, který zajel předloni výborné Giro. Ten si také po kostkách chvíli odpočinul, pak začal trénovat a na Giru měl výbornou formu. Udělám to samé.