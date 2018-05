Štybar: Tým by mi měl pomoci. Hirt: Chytl jsem klasickou rýmu

VIDEO: Thanks to the great fans in Jerusalem for an awesome welcome at the #Giro101 team presentation! https://t.co/GhQf72O7yS Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Thanks to the great fans in Jerusalem for an awesome welcome at the #Giro101 team presentation! https://t.co/GhQf72O7yS