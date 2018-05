Štybar o svém útoku: Říkal jsem si, že Yates třeba nebude riskovat

Čekal jste, že do očekávané bitvy klasikářů o etapu se v Osimu zamíchají i jezdci pro celkové pořadí?

Myslel jsem si nejprve, že se tam Yates pokusí opět nahnat nějaké bonusové vteřiny a vyhrát, ale v průběhu etapy jsem si potom říkal: No, možná že Yates zůstane v klidu a nebude riskovat. Pak jsem se v závěru ocitl vepředu a před předposledním kopcem se rozhodl: Zkusím to, spousta lídrů už nemá k sobě žádné domestiky, třeba na vrcholu toho stoupání po sobě začnou koukat - a já bych mohl získat před posledním kilometrem a půl takových 30 vteřin k dobru. No, nepovedlo se. Aspoň jsem to zkusil.

To místo na kostkách jste měl k útoku dopředu vytipované?

Úplně jednoznačně ne, spíš jsem se rozhodl až v ten konkrétní moment. Měl jsem v hlavě, že buď to zkusím tady, nebo počkám až na závěrečné cílové stoupání. Vždycky máme před etapou na poradě prezentaci, kdy nám ukážou, jak bude konec etapy vypadat. Ale když jsem ty poslední dva kilometry viděl v reálu, tak byly ve skutečnosti těžší, než jsem očekával.

Nelitujete tedy, že jste nepočkal až na poslední kopec.

Ne, stejně bych na něm potom neměl šanci. Takhle to bylo lepší. Jen jsem vážně doufal, že ti lídři budou trochu vyčkávat, kde z nich první zaútočí. Bohužel, to se nestalo.

ÚTOK. Zdeněk Štybar (vpravo) a Tim Wellens bojují na čele v závěru 11. etapy Gira. Patnáct set metrů před cílem se však kolem nich prohnali Simon Yates i další z favoritů celkové klasifikace.

Máte za sebou už polovinu vašeho premiérového Gira, takže můžete porovnávat. V čem je jiné než Tour a Vuelta?

Že se tu pořád závodí.

To je pravda.

Tady opravdu nemáte klidnější etapu. Hned po startu se jezdí zostra - a únik odjede třeba až po hodině. Na Tour takové etapy nebývají až tak časté. Zato tady? Speciálně ta úterní 250kilometrová etapa, to tedy bylo něco. Furt se závodilo, celých 250 kilometrů. Potom nám počítače všem ukázaly taková čísla, jaká míváme na klasice, ze které se tři dny vzpamatováváme.

Načež jste i ve středeční 11. etapě jeli rychleji, než předpokládala ta nejrychlejší verze itineráře.

Také proto, že to bylo po větru. Ale zase se ze začátku 35 kilometrů závodilo, než odjela skupina. Přičemž v úniku potom byli Sánchez a De Marchi, což jsou natolik silní jezdci, že těm rozhodně nikdo nechtěl dopřát šest nebo sedm minut náskoku. Jakmile měli čtyři minuty k dobru, hned týmy v pelotonu začaly jet naplno a stahovat je, odsýpalo to. Prostě další těžký den.

Vraťme se ještě časem na začátek Gira. V podání Quick-Stepu byl mimořádný, vyhráli jste s Eliou Vivianim dvě etapy a vy jste si ve spurtu pokaždé odpracoval váš part na výbornou. Po Izraeli musela být nálada v týmu vynikající.

Jo, po těch dvou vyhraných etapách to byla paráda. I s druhým místem Elii v další sprinterské etapě jsme byli spokojení, i když jsme všichni chtěli, aby vyhrál zase.

Loni jste sice jeli s Marcelem Kittelem na Tour ve značně odlišné sestavě, přesto jste tehdy i nyní spurtům dominovali. V čem podle vás spočívá ta sprinterská efektivita Quick-Stepu?

Je to tím, že loni i letos jsou v sestavě lidi se spoustou sprinterských zkušeností - jako Morkov a Sabatini. Na ně se Elia může v závěru stoprocentně spolehnout. My se je jakožto vláček pokoušíme přivézt na co nejlepší pozici, načež Morkov a Sabatini doručí Eliu na místo, které potřebuje. To samé dělal Sabatini i loni pro Kittela. Přesně takové pomocníky elitní sprinteři potřebují.

Po Izraeli vás čekaly na Sicílii dvě klasikářské etapy. Jenže v koncovce první z nich jste zůstal zavřený za pádem a v té následující jste se na špici ocitl až příliš brzy.

V té jsem to trochu protaktizoval a možná zbytečně vyplýtval síly nějakých 800 metrů před cílem, načež jsem si úplně blbě najel do poslední zatáčky. Ale i tak, už do Izraele jsem přicestoval nemocný, nebyl jsem úplně stoprocentní. Jeden den mám na Giru špatný, další zase dobrý, někdy se trápím víc, jindy míň. Nebylo to právě ideální. Plus je pro mě samozřejmě nový ten přechod z klasik hned na Giro. Ale cítím, že každý den je to o něco lepší.

Z předních jezdců kostkových klasik vás je na Giru doopravdy pramálo. Vy, Mads Pedersen...

...a ještě Jurgen Roelandts a Jens Debusschere. Když jsme se všichni spolu bavili, shodli jsme se, že jsme na tom podobně. Skončí klasiky, potřebujete si odpočinout, ale nemáte prostor, abyste odjeli někam do hor a v klidu a pořádně se tam na Giro nachystali. Já se sice snažil trénovat, jenže tělo se dlouho srovnávalo, ještě nebylo zregenerované z klasik a už jsem mu začínal znovu nakládat. Bylo to o hledání rovnováhy mezi odpočinkem a dobrým tréninkem na Giro.

A pak ho prověří tak bláznivá etapa, jakou byla ta úterní do Gualda Tadina. Vy jste na prvním stoupání po startu hned zůstal s Eliou Vivianim v Chavesově skupině, nebo vás k němu tým stáhl?

Nejprve to bylo tak, že když po dvou kilometrech odjel první únik, snažili jsme se v hlavním poli zablokovat silnici. Jenže ta se rozšířila a lidi začali znova nastupovat. Byl jsem nejprve v balíku vepředu, ale potom jsem začal balíkem trochu couvat. A když jsem uviděl, že Elia je o něco za mnou, počkal jsem i s dalšími kluky z týmu na něj. Mysleli jsme si, že si balík za vrcholem stoupání zase snadno dojedeme. Bohužel, vzápětí jsme zjistili, že jsme ve skupině i s Chavesem a hned jsme věděli, že máme problém.

Vlastně za tu následující sáhodlouhou honičku vděčíte skutečnosti, že mezi odpadlíky se ocitl právě i druhý muž celkové klasifikace - a takřka všechny týmy z pelotonu ho chtěly odrovnat.

Přesně tak. Roli sehrála také dosavadní nadvláda Mitcheltonu. Kdyby přijeli s Yatesem a Chavesem na prvním a druhém místě celkové klasifikace do víkendových hor, mají to super rozjeté. I proto se ostatní snažili, seč mohli, aby se jim jednoho jezdce z dua Mitcheltonu povedlo zničit.

Kdy jste naposledy zažil v závodě tak dlouhou stíhací jízdu?

Takovouhle? To jsem snad ještě nikdy nezažil. My jsme opravdu jeli totální šrot, na limitu přes kopce, totální hranu ve sjezdech, po rovině jsme se točili v kolotoči. Pak jsme to nechali na chvíli na Mitcheltonu a dali jsme jim dopředu od nás Floriana Senechala. Když jsme ztráceli 1:40 minuty, rozhodli jsme se jako tým: Teď pojedeme 20 kilometrů ve stylu všechno nebo nic a zkusíme balík dojet. Dokonce jsme k nám z první skupiny stáhli Remiho Cavagnu, aby nám pomohl. Ale nejblíž, co jsme se dostali k balíku, bylo 50 vteřin. A v tu chvíli začala Astana jet vepředu ostré tempo a najednou jsme měli ztrátu 1:20 minuty a brzy dvě minuty. Pak už jsme z toho tahání tempa vystoupili, protože to bylo vážně plýtvání silami.

Prohodil jste při této stíhačce pár slov i s Romanem Kreuzigerem, který v té samé skupině pracoval pro Chavese?

Jen jsme se na sebe křenili, co to tu probíhá, co je to za den. Nikdo neměl síly ani se bavit. Až posledních 30 kilometrů bylo klidnějších. I když i na nich jsme se točili, abychom aspoň nějak dojeli do cíle, protože každý toho měl opravdu plné kecky.

Nejbližší dvě etapy Gira by teď měly být vyloženě sprinterské?

Doufejme, že jo. Budeme se o to snažit, aby takové pro Eliu Vivianiho byly.

Takže pro vás už zbývá jen jedna klasikářská šance, sedmnáctá etapa ve třetím týdnu?

Ano, je tam. Ale na tomhle Giru, jak to tak vidím, spíš musím mít oči otevřené a koukat, kdyby náhodou někde odjela dobrá kupina, že bych do ní mohl naskočit. A pokud je dojezd na kopci, je pro mě lepší šetřit síly.

Cílem vašeho týmu je nyní udržet fialový dres Vivianiho a ještě se pokusit vylepšit pozici Maxe Schachmanna v souboji o bílý dres?

Jo, určitě, Max je pořád na velmi dobré pozici a při posledním dojezdu si vedl moc dobře. Takže to bude dál zkoušet a my mu pomůžeme aspoň tak, že ho vysadíme pod kopcem na dobré pozici. A samozřejmě, že se budeme zároveň snažit vyhrát s Eliou ještě nějaké další etapy.