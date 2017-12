Oslavenkyně Vítková ve znamení jedniček. Jela jsem na sladké, říkala

„Ty jedničky by byly hezčí ve škole než na střelnici,“ zasmála se dosud nejúspěšnější česká biatlonistka v olympijské sezoně.

Každopádně po závodě znovu vypadáte spokojeně.

Jo, spokojená s celkovým výkonem jsem, jen ty tři jedničky při střelbě mě určitě štvou. Aspoň ta z poslední položky neměla být, protože pak se dalo jet kolem sedmého místa. Norka Solemdalová vyjížděla z trestného kola zrovna v tu dobu, když jsem já na něj najížděla, a ta nakonec dojela sedmá.

V čem vaše chyby na střelnici spočívaly?

Já si jich vyloženě nejsem vědomá. Ale ukazovali mi po první položce, že mi rány létaly vlevo. Zřejmě jsem to tam přecvakala, protože jsem reagovala na vítr. A asi jsem to přecvakala moc.

A běžecké pocity na trati?

Třetí a čtvrté kolo jsem jela sama a přišlo mi, že se trápím. Zato když jsem jela první a druhé kolo s někým, cítila jsem, že mám i dobře připravené lyže. Musím pochválit servisní tým.

ÚNAVA. Veronika Vítková (zcela vpravo vestoje) těžce oddychuje v cíli stíhacího závodu.

Co pro vás konečné 11. místo znamená?

Myslím, že můžu být spokojená s celkovým posunem. Přeci jen to bylo o osm příček. A ve finišovém kole jsem dokázala stáhnout a nakonec předjet Vanessu Hinzovou. Těší mě, že jsem i o to 11. místo zabojovala.

Také popáté v řadě jste skončila v první dvacítce. To je opět důvod k radosti, že forma zůstává stabilní?

Ano, tu stabilní výkonnost cítím, za což jsem ráda. Není to jako na houpačce, když jsem vloni první závod v Östersundu zajela a pak už to nešlo. Teď můžu říct, že jsem se stabilitou spokojená a snad to půjde i dál.

V neděli čeká první ženská štafeta sezony. Co od ní očekáváte?

Vůbec nevím. Pojedeme v úplně novém složení, než jsme vždycky jezdily. Těžko říct, jak se to vyvine. Když se ale vyvarujeme chyb a trestných kol, tak bychom mohly jet i s ostatními.

Budete tentokrát v týmu ta jasně nejzkušenější.

Ale řekla bych, že i nejunavenější. (směje se)



Oslava narozenin už proběhla, nebo vás teprve čeká?

Tým už včera mně i Verče Zvařičové popřál a daly jsme si dort. Dnes jsem jela na sladké a šlo to.

Na co pojedete zítra?

Dojíme ty dorty. U mě to žádný stejk určitě nebude. Pořád se snažím maso omezovat.