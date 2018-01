41 dnů bez závodů. Ulevilo se mi, jsem to zase já, radovala se Sáblíková

Osmé místo a čas 1:57,89. Tak nějak jste si to představovala?

Jo, s tím jsem naprosto spokojená. Stejný čas jsem jela v prosinci v Salt Lake City, přitom tam jsme závodily na vysokohorské dráze (tehdy skončila dvacátá). Dnes jde o můj o třetí nejrychlejší čas na patnáctistovku v Evropě. Ověřila jsem si, že zase dokážu udržet rychlost v průběhu kol. Pochopitelně mi chybí na patnáctistovce rozběh, ale jinak jsem vážně spokojená.

Už vám během dlouhé závodní přestávky chyběl výstřel startovní pistole?

Docela jo. První stovka po výstřelu byla dnes nemastná neslaná. Pak se mi ale jelo dobře. Jsem vděčná za ten pocit.

Takže jste se s ohledem na zranění zad nešetřila?

Ne. Měsíc a půl jsem nestartovala, určité manko se projevilo. Já i kouč jsme tušili, že za 1:55 to nebude. Dvakrát za 1:57 jsem jela zkraje sezony v Inzellu a na téhle dráze v Erfurtu ten čas není vůbec špatný.

Takže je to i velký příslib pro nedělní trojku?

Uvidíme, jak při ní budou fungovat záda.

Teď po závodě bolí?

Bylo to docela v pohodě, nic hrozného v porovnání s předešlými pocity. Prostě mně vystřeluje bolest do levé nohy, hlavně posledních 200, 300 metrů. Ale nejde to srovnávat se Salt Lake City, kde to bylo v prosinci mnohem horší - a kde jsem dojela v A divizi poslední o dvě sekundy. Dneska jsem to zase byla já.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Skoro měsíc a půl nemohla závodit, ale teď se zase usmívá. Jsem to zase já, říká Martina Sáblíková po 8. místě na 1500 m v Erfurtu. A zítra čeká "její" trojka. https://t.co/PtMa6tS8K3 odpovědětretweetoblíbit

Nikdy jste neměla tak dlouhou pauzu bez závodů uprostřed sezony. Obávala jste se tedy, co by mohla způsobit?

Bála jsem se, jak to celé udýchám, protože trénink je vážně odlišný proti závodu. Ale udýchala jsem to. Nevím jak má jízda vypadala technicky, pocitově to však bylo skvělé. Dodává mi to sebedůvěru, že trénink probíhal, jak měl. Támhle ten šedivý pán je taky docela spokojený (ukazuje na přicházejícího kouče Nováka).

Vidíte a ještě včera jste si přála, abyste tu jela patnáctistovku radši v B-divizi a ne mezi elitou v A-divizi. Jenže vzhledem k absenci některých rychlobruslařek jste nakonec startovala v „áčku“.

Málem jsem se rozbrečela, když jsem zjistila, že ji místo v divizi B mezi slabšími závodnicemi pojedu v áčku mezi elitou. Děsně jsem se bála propadáku, zvlášť po tom Salt Lake City. Ale výsledný čas i umístění představují obrovskou úlevu.