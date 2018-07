Kreuziger o Tour: Z první trojky bude Thomas ve finále nejsvěžejší

Při soustředění v Livingu zároveň sleduje na dálku i právě probíhající ročník Tour, kde však už Adam Yates, lídr Mitcheltonu, vypadl z boje o celkové pořadí.

Jste v Livingu s týmem, nebo sám?

Sám, ale trénuje tu hodně dalších profíků. Od nás je tu taky Trentin a jsou tady i kluci jako Gasparotto nebo Boaro, se kterými jsem byl v týmech v minulosti. Potkal jsem i Zdeňka Štybara, Petra Vakoče a se svým týmem tu byl René Andrle, sportovní ředitel Israel Cycling Academy.

Na programu tedy máte v rámci tréninku Stelvio ze všech stran a navrch i další slavný vrchol Gavii?

Přijel jsem ve středu večer, prvních pár dnů se aklimatizuju a v dalším týdnu bych už rád objel nějaké kvalitní delší bloky. Určitě bych chtěl vyrazit na Stelvio i na Gavii. Každopádně se tu dá namotat hodně okruhů.

Už pominula velká únava z práce na Giru, o které jste hovořil ještě při republikovém mistrovství v Plzni?

Po republice jsem byl deset dní bez kola, i kvůli zranění prstu, aby se mi s nějakou menší dlahou rychleji zhojilo. Teď už zase mohu začít trénovat normálně. První závod Kolem Polska bude pro tělo asi trochu šok, ale to má být především závod na rozjetí.

Co vás čeká pak? Pojedete v srpnu na Vueltu, nebo spíše na sérii worldtourových i dalších jednorázovek?

Do 14 dnů by mi tým měl program upřesnit. Ještě není úplně jistý.

Ani netušíte, k čemu se tým kloní?

Vůbec, nemám nejmenší představu.

Na Vueltu by stejně jako na Giro měli odjet coby lídři Simon Yates a Estéban Chaves?

Chaves určitě Vueltu nepojede. Simon ano a jestli s ním i jeho brácha Adam, to se teprve rozhodne podle toho, v jakém stavu bude Adam po Tour.

Tým bude každopádně k Simonu Yatesovi potřebovat do kopců kvalitní vrchaře a Mikel Nieve už tam nebude, po Giru startuje nyní i na Tour. Takže asi budete žádaný, ne?

Měli by jet do kopců Verona a Haig, nějací vrchaři tam pro Simona samozřejmě budou. Mně dají vědět. V podstatě by se mi zamlouvaly před mistrovstvím světa v Innsbrucku obě možné verze, Vuelta i jednorázovky. Ve Španělsku bych byl čtyři týdny v jedné zemi, cestování by proto nebylo tak náročné, ale jste tam pochopitelně každý den v zápřahu a hrozí i velké vedro. Kdežto jednorázovky v různých zemích a na různých kontinentech v sobě obnášejí mnohem víc cestování. Jsou však výbušnější a spíš se tam před mistrovstvím světa rozzávodím.

V těchto dnech určitě sledujete Tour, tak co jejímu průběhu říkáte?

Dívám se hlavně po večerech, na záznamy. Je velká škoda odstoupení Vincenza Nibaliho, který podle mě mohl ve třetím týdnu v popředí pořadí narušit. Ale celkově jde o zajímavou Tour. Tým Sky ukazuje, že je opět silný. Myslím, že pro Frooma nebude jednoduché přeskočit Thomase, který má na něj najeto 1:40 minuty a má i dobrou časovku. Bude zajímavé sledovat, s jakou strategií teď Sky pojede.

Věříte, že vedení týmu Sky nechá Thomase jet o vítězství, pokud na to bude mít v Pyrenejích síly? Že v případě vyrovnané formy obou lídrů týmu neupřednostní Frooma?

Podle mě zatím nebudou upřednostňovat nikoho, uvidí se až podle vývoje závodu. Mají silný tým, ti dva nemusí dělat velkou část etapy nic a mohou se soustředit na koncovky. Thomas si sleduje Dumoulina, který jede svým stálým tempem, Froome se na Alpe d’Huez snažil útočit - ale nakonec z toho jeho útoku vytěžil Thomas vítězství v etapě.

Zkuste si tedy zatipovat: Jak dopadne Tour?

Na pódiových místech by mohli zůstat ti tři, co jsou tam teď, tedy Thomas, Froome a Dumoulin, jde ale o to, v jakém pořadí. Myslím, že Thomas z nich bude ve finále nejsvěžejší, cílil přípravu jen na Tour, ti dva další jeli Giro. Měli sice oproti zvyklostem na regeneraci o týden navíc, ale ta únava může začít být v posledním týdnu znát.

Někteří slavní profesionálové, například Bernard Hinault, zpochybnili, zda má Froome právo jet Tour - dokonce i poté, co jej WADA v salbutamolové kauze očistila. Co si o tom myslíte?

To je jednoduché. Na Froomův případ je potřeba pohlížet tak, jak ho WADA rozhodla. On u ní prokázal, že se neprovinil, a může tedy závodit. Stejně tak bylo už předtím v jeho případě správné, že směl pokračovat v závodění, než se celý případ dořeší. Nevidím důvod, proč by neměl startovat na Tour.

Mnozí připomínají váš případ s biologickým pasem, kdy jste naopak dočasně tři měsíce závodit nemohl, přestože jste vytyčené hranice nepřekročil.

To byl odlišný případ, neporovnával bych je. Záleží i na týmech, pro jakou strategii se s právníky dohodnou, na spoustě dalších okolností.