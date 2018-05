Kreuziger o Yatesovi i své budoucnosti: Snad Mitchelton naláká sponzora

Po nedělní etapě do Sappady vás čekal 200kilometrový pozdně večerní přesun do Trenta. Chris Froome ho absolvoval helikoptérou, vy jste i se Simonem Yatesem jeli autobusem. Jak vám cesta uběhla?

Na silnici byla zácpa kvůli bouračce, takže jsme se tam trochu kousli, ale o půl desáté večer jsme byli na hotelu, uteklo to v pohodě. Menší večeři jsme si připravili už v autobuse, potom jsme se dojedli na hotelu. V autobuse máme pohodlí, jídlo i pití, natáhneme se, můžeme si zdřímnout, dobít telefon. Já s takovými cestami problém nemám.

Navíc nálada v týmu musela být během ní hodně příjemná, ne?

To ano. Když jsme sem přijeli se dvěma lídry, doufali jsme, že aspoň jeden z nich bude na tom ke konci závodu dobře. Ale nikdo asi nečekal, že bude Simon po dvou týdnech až takhle vysoko. A hlavně v jakém stylu! Vyhrát tři etapy (a ještě jednu další darovat) a být v růžovém dresu už od šesté etapy, to je velká věc. Je až neuvěřitelné, jak si věří a nebojí se ani v růžovém dresu útočit. To svědčí o tom, že je klidný a že vidí možnosti, které se před ním na trati otevírají.

O možnostech na konci závodu hodně napoví už úterní 34kilometrová časovka.

Všichni předpokládají, že Dumoulin by ho v ní měl svléknout, ale já pevně věřím, že Simon zůstane v růžovém i po časovce. A i kdyby se to o pár vteřin nepovedlo, tak máme takový tým, aby si ho zase vzal zpátky.

Každý den děkuje Yates celému týmu za vše, co pro něj děláte. Máte i díky tomu silnější pocit, že se podílíte na něčem opravdu mimořádném a nečekaném?

Myslím, že jsme dokázali dobře nastavit strategii, která funguje, a rozdělit práci mezi ty velké kluky do rovin, nás střední a potom vrchaře. Všichni se přitom podílíme i na těch hektických startech, aby se nám povedlo nechat odjet tu správnou skupinu, přestože to někdy není úplně jednoduché - jako třeba v neděli - a stojí to spoustu energie. Ale tím, že Simon nám dodává jistotu, je klidný a věří nám, tak každý z nás dokáže ze sebe dostat ještě o trochu víc. Ačkoliv samozřejmě musíme zůstat nohama pevně na zemi. Čeká nás ještě hodně těžký týden.

Po časovce přijde na řadu poněkud nevyzpytatelná etapa z Riva del Garda.

V ní bude pro nás asi hektický hned start, po němž následuje poměrně táhlý, nepříjemný kopec. Ale pokud se nám to tam povede dobře ohlídat, měla by to být v koncovce spíš sprinterská etapa pro Vivianiho nebo Bennetta.

Načež rozhodnou tři dny v horách.

Ve čtvrtek je etapa do Pratanevosa dost rovinatá se závěrečným kopcem. Měli bychom ji kontrolovat pod ten kopec a pak to bude zase závod pro vrchaře. Opravdu těžké budou následující dva dny, vždycky se třemi těžkými kopci. Nejprve v pátek Finestre, Sestriere a Bardonecchia a v sobotu etapa do Cervinie, hodně podobná té, která se jela roku 2015, kdy na nás tehdy Astana hodně útočila (na tým Tinkoff) a vyhrál ji Aru.

Mitchelton-Scott býval v minulosti zábavný, nekonformní tým, který si závody vyloženě užíval. Teď, kdy jedete o nejvyšší příčky, musel tým poněkud zvážnět?

Já už zažil v mých týmech různé lídry, jedoucí o titul. Kdysi v Liquigasu také Nibaliho, který byl na Vueltě docela v klidu, když ji vyhrál. Potom Alberta Contadora v Tinkoffu, kdy byl on sám i tým kolem něj hodně nervózní a vystresovaný, možná i proto, že jsme ani nebyli až tak vyrovnaní. Simon je naopak tady naprosto klidný a i díky tomu to bereme bez velkého stresu. Přijel sem sice s dobrými výsledky z jara, přesto nikdo nečekal, že pojede Giro až tak dobře. I když to povedené jaro bylo základem k tomu, aby byl teď tak přesvědčivý.

Před chvílí tu všechny přesvědčoval, že je stále uvolněný.

Naprosto! Je klidnější teď než letos na Paříž - Nice.

Tam také vedl, ale pak ztratil první místo v poslední etapě. Co se tehdy stalo?

Pršelo, závodilo se hekticky od startu etapy. V těch brzkých jarních závodech nemáte ještě najeto tolik kilometrů a může se stát, že nejste až tolik stabilní. Ale tady zatím vypadá Simon hodně vyrovnaně. Navíc vidí i důvěru z druhé strany, od celého týmu. Také díky tomu, že se občas snažíme zpomalit tempo, abychom měli vepředu v balíku hodně lidí i na další údolí a kopec, může být víc v pohodě a nepanikařit. Zvlášť když je přesvědčený, že ten jeho motor funguje.

Jaké máte pocity z vlastního těla?

Že bylo opravdu dobře připravené na Ardeny, kde byly kratší kopce. To vidím i teď, že mi to v kratších kopcích jde. V těch delších se do toho etapu od etapy dostávám, jenže kombinace Ardeny - Giro není úplně jednoduchá. Ale tím, že tu máme i opravdu dobré vrchaře, ty naše role do sebe dobře zapadají - a já mohu být se svojí úlohou i prací spokojený.

Už jste s týmem řešili i vaši druhou polovinu sezony?

Ještě ne. Mělo by se to odehrát v nejbližších dnech. Vím jen, co mě čeká do mistrovství republiky v Plzni. Měl bych jet ještě Kolem Švýcarska.

Třeba i na sebe? Jako lídr?

To záleží na tom, jak budu vypadat tuhle neděli.

Tour pro vás asi letos nepřipadá do úvahy, že?

Ne, já jsem ji letos nechtěl od začátku sezony, chtěl jsem si od ní odpočinout.

V srpnu jste naopak vždy rád jezdil klasiku v San Sebastianu.

No... Letos mám trochu jiný plán závodů, které bych rád absolvoval, ale musím se o tom nejprve pobavit s týmem. Bude dost záležet také na tom, jestli v týmu zůstanu do dalších let, letos mi končí smlouva. Zatím má Mitchelton-Scott sponzory nasmlouvané jen do konce příštího roku. Teď je tu na Giru i majitel stáje a řeší, jestli a jak dlouho budou pokračovat.

Vy byste chtěl pochopitelně někde podepsat dvouletou smlouvu.

Nebo až tříletou.

O Simona Yatese se už údajně zajímají týmy Emirates, Trek a jistě i další. Patrně by pro Mitchelton bylo i příliš drahé udržet všechny tři své současné lídry, vždyť Simonova cena závratně poroste.

To bude právě záležet na tom, jestli najdou dalšího partnera. Ale třeba i díky tomu, jak ten náš tým tady jede, se jim povede někoho nalákat. Těžko říct. Do půlky června nám mají dát vědět, jak se tým bude stavět ke své budoucnosti.

Hledáte si už i plán B?

Můj manažer přijede ve středu, budu s ním o tom mluvit. Měl nějaké schůzky s dalšími týmy na závodě Kolem Kalifornie, takže ví, jaká je situace, například co bude dál s BMC, jehož budoucnost byla také nejistá, nebo co se děje v jiných stájích. Sedneme si a řekneme si.