Sagan na šampionátu v Plzni: Je jedno, jestli vyhraje Juraj, nebo Peter

Jaké bylo testování okruhu?

Jo, dělal jsem dneska předjezdce. Zajeli jsme si s bratrem Jurajem prohlédnout si okruh a zrovna tam startovala děvčata (vložený dětský závod), tak jsme si to dali s nimi.

Co víceméně klasikářskému profilu trati říkáte?

Hodně fouká. Okruh se vám často může zdát pěkný, ale v závodech je potom těžký. Ale jak se tak dívám na závod juniorů, když tu kolem nás projíždějí, asi bude zapotřebí jezdit vpředu.

Plzeň coby dějiště společného mistrovství se vám zamlouvá?

Možná že víc pro mě znamenalo, když se mistrák konal u mě doma v Žilině, teď je to naopak víc pro Romana Kreuzigera. Pro mě je jinak jedno, jestli jedeme v Plzni, v Praze, kdokoliv na Slovensku. Je to prostě mistrák.

Forma je po závodě Kolem Švýcarska - a dva týdny před Tour - dobrá?

Těžko porovnávat. Na Švýcarsku jsem startoval i v minulosti, letos ale Tour startuje o týden později než obvykle, tak pojedu odtud ještě na sedm dní potrénovat na vysokohorský kemp do Francie. Ale celkově se cítím dobře, udělal jsem pro Tour všechno.

Budete chtít vybojovat po dvouleté odmlce dres mistra Slovenska, nebo naopak pomoci Jurajovi k vítěznému hattricku?

Já si myslím, že nám to může být úplně jedno. Pokusíme se o nejlepší výsledek a je jedno, který z nás vyhraje, jestli Juraj, nebo Peter.

Letos by však mohl být pro vás dres slovenského šampiona větší motivací i proto, že s duhovým to letos bude na kopcovité trati mistrovství světa v Innsbrucku složitější.

Máme i mistrovství Evropy. Uvidíme po prvním kole, jak se to zítra rozhodí a vyvine. A co se týče těch dresů, i tak na závodech získávám hodně jiných.

Jak byste nalákal fanoušky, aby v neděli přišli v Plzni přímo k trati?

Protože je neděle a v neděli se nedělá. Ať si přijdou užít atmosféru, mistrovství se nekoná v Plzni každý den.