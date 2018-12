Už zase vyjdu schody, vykládá Moravec. Sprint ho nabil energií

Minulý čtvrtek jej ve slovinské Pokljuce skolilo střevní onemocnění. Tři dny byl jako mátoha.

„Nohy mě tak moc bolely, že mi na hotelu dělalo problém i vyjít schody. Jezdil jsem radši pořád výtahem,“ vypráví Ondřej Moravec s úsměvem, byť vzápětí dodá: „K smíchu to tedy moc nebylo.“

Teprve v pondělí opět trénoval. Tehdy doufal: „V pátek bych mohl být výkonnostně zase v pořádku.“ Přesto se rozhodl naskočit do Světového poháru už ve středečním vytrvalostním klání. Aby se rozzávodil.

Sprint mužů v Pokljuce Zpravodajství

„Nakonec mi dost pomohlo, že dvacka byla o den odložená až na čtvrtek. Kdyby se totiž jela podle původního plánu, měl bych s tím asi velké problémy. Zato teď? Už i ty schody po snídani vyjdu zase normálně.“

Ve vytrvalostním závodě posléze skončil se dvěma střelami mimo terče na 30. místě, přičemž i jeho běžecký výkon byl po několikadenním tréninkovém výpadku potěšující.

Ve sprintu to v pátek bylo ještě lepší: 1 chyba na střelnici, 30. běžecký čas, v cíli celkově 20. místo, se ztrátou 1:06 minuty na vítězného Johannese Bö.

„Už se mi jelo v pohodě a s chutí,“ bilancoval Moravec. „Nebál jsem se toho běhu. Věděl jsem, že jsem na tom relativně dobře, jen ta viróza mě přibrzdila. Což byla strašná škoda.“

O umístění v první desítce jej připravil netrefený terč při položce vstoje, za který si náležitě vyčinil.

„Toho stojáka jsem nezvládl, protože jsem si tu předtím pořádně nevyzkoušel, co se mnou bude dělat maximální tempo. Na trati už jsem dnes na rozdíl od čtvrtka jel šrot, jak to jen šlo, a to ostré tempo jsem pak při stojáku neustál po fyzické stránce. Ta chyba na střelnici mě mrzí, Zdeněk Vítek mi ji určitě vyčte. Když už dám ležku za nula, tak ten stoják je přece moje silnější disciplína.“

Přesto trojnásobný olympijský medailista opět hledí k pokračování sezony s optimismem: „Jsem spokojený, jak se to vyvíjí.“

Nejnověji bude moci návrat formy potvrdit v nedělním stíhacím závodě. „Po sprintu jsem do něj nabitý energií,“ oznamuje. Na rozdíl od spolubydlícího Michala Krčmáře by mu ani nevadilo, kdyby se tři mužské závody jely tři dny po sobě v kuse.

„Den ode dne se tu cítím líp. Je vidět, že před mým onemocněním se mi povedl pořádný trénink. Kráčím po dobré cestě, dám si den oraz a půjdeme zase do toho.“

K jaké metě bude v neděli vzhlížet? Odpověď hledejte v následující větě: „Od desátého místa mě dělí jen 15 sekund.“

Koneckonců, byla by to pro něj pěkná výsledková řada: 30. - 20. - 10.