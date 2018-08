Nemohla spát, pak chtěla plakat štěstím. Ogrodníková myslí na medaili

Ogrodníková prošla do finále Dopolední program 3. dne atletického ME

U pouhého postupu do finále však pátá žena letošních evropských tabulek skončit nemíní.

Jak náročná pro vás kvalifikace byla?

Hrozná. Nečekala jsem, že budu takhle ve stresu.

Dolehla na vás atmosféra šampionátu?

Včera večer jsem už na ten režim stresu najela, blbě a málo jsem spala, furt jsem v hlavě řešila, jak poběžím, jak si to nastavím. Pořád jsem se přesvědčovala, abych už šla spát, a v noci jsem se několikrát vzbudila. Ráno jsem si potom ten stres moc nepřipouštěla, byla jsem v dobré náladě. Ale jakmile jsem přišla na sektor na první pokus, najednou se zase dostavil hrozný nával emocí.

Co jste s ním udělala?

Vytrvale jsem se uklidňovala. Když jsem šla na první pokus, trošku jsem se vyklepala a udělala v rozběhu o dva kroky míň. Proto jsem potom odhazovala docela daleko od čáry. Na druhý pokus už jsem se snažila zkoncentrovat a říkala si: Přece nebudeš stresovat, o nic nejde.

Rázem jste výkonem 61,27 metru přehodila limit. Čím byl ten pokus technicky jiný?

On nebyl technicky ideální, spíš zajišťovák. Snažila jsem se soustředit na běh, abych zase neudělala o dva kroky míň.

Když se povedl, přišel pro změnu obrovský nával úlevy?

Hrozně velký. Chvílemi se mi chtělo i brečet štěstím, že jsem kvalifikaci zvládla. Fakt je to hodně o hlavě.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Po protrápené středě bylo příjemné a úplně jiné zažívat velmi usměvavé čtvrteční dopoledne českých atletů v Berlíně. Nikola Ogrodníková po 4. místě v kvalifikaci: "Teď už mohu říci, že chci ve finále bojovat o medaili." (A to v předchozí noci nemohla od stresu vůbec usnout.) https://t.co/7Ww4fWTDdI odpovědětretweetoblíbit

Z tribuny vás podporovali kouč Rudolf Černý i jeho poradce a zároveň váš přítel Vítězslav Veselý. Jakou roli sehráli? Uklidňovali?

Dala jsem všem už předtím jasné instrukce, že chci mít klid a že když budu chtít, pro radu si dojdu. Jinak jsem se chtěla separovat od ostatních. Takže trenér mě nechal rozcvičovat, jak jsem chtěla.

Ani po prvním pokusu jste se nepotřebovala poradit?

Oni tam na mě něco hulákali a něco ukazovali, ale já věděla, co potřebuju. Ten rozběh se napoprvé nepovedl opravdu jen kvůli nervozitě.

Nevylekala vás domácí Hussongová kvalifikačním hodem za 67 metrů?

To ne, čekala jsem to. Házela celou sezonu skvěle, i když jí to technicky nešlo. Tak jsem si říkala, že až to jednou trefí, je schopná hodit přes 67. Což potvrdila, krásně ten hod chytla.

S čím půjdete do finále?

Teď už můžu říct, že v něm chci bojovat o medaile. A když na tom budu dobře a hodím přes 65, myslím, že to s nimi bude trošku snadnější.

Těšíte se na finálovou atmosféru? Hussongová patří k největším favoritkám, bude to bouřlivé.

Bude to jiné než kvalifikace. Ve finále už budeme každá bojovat o umístění. V kvalifikaci jsem nesoupeřila s holkama, ale sama se sebou. Ve finále už půjde o soupeření s ostatními. Chci se zase soustředit na sebe... Ale prostě tam půjdu s tím, že chci vyhrát.

Pomůže psychicky, že se vám letos na Diamantové lize tolik dařilo?

Asi jo. Ale ještě nikdy jsem nezažila finále na takovéhle akci, ani jsem nikdy neabsolvovala dvoudenní soutěž. Nevím, co od toho můžu čekat. Nevím, jestli se zítra nevzbudím s bolavýma nohama.

Už jste si vyzkoušela dva závody ve dvou dnech, když jste během víkendu házela v české a pak ve francouzské lize.

Jo, to jsem se cítila hrozně, ale zvládla jsem to.

Jaké bude čekání na finále?

Musím hlavně dospat dnešek. Dám si nějakou studenou vanu a budu na pokoji ležet a spát.