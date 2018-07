Chuděry soupeřky. Přepnuly jsme v hlavě, jásaly Sluková s Hermannovou

To byla ale proměna!

Zatímco v úterý a ve středu turnajové dvojky u rotterdamského přístaviště, kde odehrály základní skupinu, nepůsobily příliš přesvědčivě, ve čtvrtek si Nausch Sluková s Hermannovou počínaly jako soustředěné šelmy bažící po medailové kořisti.

V Haagu, kam je odsoudila druhá příčka ve skupině, nejprve v úvodním kole play off přehrály Rusky Cholominovou a Makroguzovovou 2:0 (21:17 a 36:34) a o pár hodin při zapadajícím slunci vyškolily i finský pár Lehtonenová, Ahtiainenová 2:0 (21:10 a 21:11).

„Ukázaly jsme, že jedno zaváhání z nás nedělá outsiderky. Ukázaly jsme, že patříme do špičky,“ libovala si Nausch Sluková po osmifinálovém triumfu.

V ženském pavouku jste zůstaly jediným českým párem. Čekaly jste takový hladký postup do čtvrtfinále?

Barbora Hermannová: Určitě ne, Finky jsou výborný tým. V autě bývá šest rychlostí, ale Maki dokázala zařadit rychlost sedmou. Nenechala na zem skoro nic spadnout, k tomu přidala shoty a hity, taky jsme měly výborný servis. Niina (Ahtiainenová) neměla přihráno a to se těžko hraje. Samy to známe z prvních zápasů na turnaji. Zatlačily jsme je do stavů, kdy chuděra nevěděla co dělat. My toho využívaly a tlačily dál.

Samy jste po základní skupině říkaly, že vám stěhování z Rotterdamu do Haagu, kde šampionát vyvrcholí, jen prospěje. Teď upřímně, věřily jste v takové výkonnostní vzkříšení?

BH: Jelikož jsme nebyly spokojené s herním stylem, udělaly jsme za skupinou tlustou čáru. Za každým zápasem ji děláme a bereme si to pozitivní. Člověk se nesmí předchozím zápasem dlouho zabývat, protože by nevěnoval pozornost dalšímu soupeři.

Češky na šampionátu Ve čtvrtek na ME v Nizozemsku dohrály zbývající dva české páry. Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou vypadly v prvním kole play off (více čtěte zde). Úvodní nástrahu zvládly Martina Bonnerová a Šárka Nakládalová, když porazily Rakušanky Schützenhöferovou a Plesiutschnigovou 23:21, 18:21 a 15:11. Ve večernním osmifinále ale český pár vyřadily Španělky Liliana s Elsou (14:21 a 13:21).

Změna města a podmínek hraje v plážovém volejbale takovou roli?

Markéta Nausch Sluková: Já nevím, ale je to o tom, jak si to nastavíte v hlavě. Rotterdam jsem nechala v Rotterdamu, nesedělo nám to tam. Přepnula jsem na úplně nový turnaj, rozehrály jsme se a funguje to.

BH: Udělaly jsme to, co jsme psaly na Facebooku. Je to eliminační část turnaje, což je nový turnaj. Věděly jsme, že když do toho nedáme všechno, po vyřazení to bude zbytečné. A očividně toho v nás bylo tolik, že jsme se dostaly do Top 5 a ještě se tady budeme moct ukázat.

Kromě solidního výkonu vám v osmifinále proti Finkám přálo i štěstí.

MNS: Je pravda, že takovým ošklivým čuníkem jsem dlouho zápas nezačala.

BH: I já si jednou po servisu zařvala: „Jejej!“ Ale síť to přeletělo.

MNS: Ono se říká, že štěstí přeje připraveným. Kolikrát jsme se hádaly, jestli se servis o pásku dá natrénovat. Jsou holky, které to masírují blízko pásky, a potom je to padesát na padesát, jestli to netrefíte o centimetr, nebo to přeskočí na druhou stranu. Ještě to nemáme natrénované, ale hezky nám to padalo.

V pátečním čtvrtfinále (začátek v 18.30) vás čekají Rusky Ukolovová, Birlovová, které v prvním kole play off vyřadily další Češky Kolocovou s Kvapilovou. Víte, jaká taktika může slavit úspěch?

MNS: Upřímně ještě nevím, musíme se poradit s naším týmem, který tady odvádí super práci. Jedna z ruských holek se vracela po operaci ramene, ale v tomhle složení byly dlouhodobě ve světové špičce. Je to tým, který skončil v Riu, myslím, pátý. Volejbal je jako jízda na kole, to se prostě nezapomíná. Bude to otevřený boj a jestli na ně vlítneme jako na Finky, mohl by to být hezký sport.

Ruské vyzyvatelky se nechaly po postupu slyšet, že by raději do čtvrtfinále braly Finky. Co vy na to?

MNS: Asi logicky, Niině (Ahtiainenová) je asi dvacet. Je to malá žába, která má potenciál, ale musí se vypinkat. Zkušenosti jsou znát a nedají se ničím nahradit. Kdybych si měla vybírat, asi bych chtěla taky Finky, ale člověk si vybírat nemůže.

BH: Co víme, tak vypadly z ruského systému. Jedou si na vlastní pěst. Hrají bez většího očekávání, začaly také sezonu později v létě. My máme spolu odehrané tři roky konstantně...

MNS: (skočí do řeči) No, ale na druhou stranu s nimi máme bilanci 0:2 na zápasy. Můžeš pokračovat.

BH: Jasně nějaké špatné vzpomínky jsou, ale to bylo dva roky zpátky. Bude to o tom, abychom zvládly hrát naši hru.