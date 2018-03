Březina: Nechci, aby u nás nastalo prázdno, jako když skončil Barna

Co se stalo při salchowu? Proč jste upadl?

Všechno bylo dobré, odraz i skok. Dokonce i Rafael (trenér Arutjuňan) mi po jízdě říkal, jak byl ten čtverák krásně vysoký. Akorát mi potom při dopadu podjela brusle. V tréninku mi přitom šel úplně perfektně, skákal jsem pořád kombinace čtverného salchowa s trojitým toeloopem. Od návratu z olympiády mi tahle kombinace běžně vycházela.

Takže jste ani neměl plán B, jak byste tuto kombinaci nahradil, kdybyste při čtverném skoku upadl?

Vlastně neměl. Jel jsem sem s myšlenkami na kombinaci čtverného salchowa s trojitým toeloopem, nebo případně čtverného s dvojitým, kdyby se urodila nějaká menší chybička při dopadu po čtveráku. Nepovedlo se. I když kromě toho výjezdu neměl čtverák žádnou chybu.

Po pádu jste bezchybně zvládl trojitého axela a potřeboval přidat alespoň kombinaci dvou trojitých skoků. K původně plánovanému trojitému flipu jste však připojil pouze dvojitý toeloop. Proč ne trojitý?

Přemýšlel jsem o tom a chtěl toho trojáka udělat, ale jak říkám, my jsme takovou náhradní kombinaci ani netrénovali, protože jsme počítali s tím, že mi vyjde ta úvodní se čtverákem. V takovém případě se na jinou těžko koncentrujete, když ji nemáte naježděnou, ani nemáte v hlavě pevně dané, že jde o kombinaci, kterou si zkoušíte každý den. Najednou jsem začal až příliš přemýšlet, jak moc při tom druhém skoku zabrat. Je obtížné měnit v jízdě kombinaci a soustředit se na plán B, který vlastně ani nebyl.

Michal Březina na mistrovství světa v Miláně.

Trenér Arutjuňan vás tentokrát před jízdou neuklidňoval jako v Pchjongčchangu, spíše ve vás gesty burcoval bojovou náladu. Bylo to tak?

Jo, před rozjížďkou jsem sice byl v šatně trochu nervózní a když jsem šel k ledu, třepaly se mi nohy, ale jakmile jsem vlezl na led, bylo všechno v pohodě a až takové nezvykle klidné. Ne jako na Evropě a na olympiádě, kde to občas bylo hektické. Tady jsem věděl, že natrénováno mám a že na rozjížďce už ani víc natrénovat nemohu.

Rozhodčí vám za krátký program přidělili 78 bodů, které stačily na 17. místo, tedy druhou ze čtyř finálových rozjížděk.

Ale věřím, že když zajedu svoji normální volnou, do desítky se pořád mohu posunout.

Pojedete ji v sobotu s jedním, nebo se dvěma čtvernými skoky?

To se uvidí až zítra po tréninku. Ale myslím si, že trenér bude chtít, abych jel čistou volnou na jednoho čtveráka a všechno to krásně skočil, bez pádu.

Stále platí, že mistrovství světa by nemělo být posledním závodem ve vaší kariéře?

Poslední závod to určitě není.

Takže ještě jedna sezona?

Určitě. Rafael pořád chce, bych jezdil ještě dvě sezony, ale to se ještě uvidí. Rozhodnu se až podle toho, jestli se u nás v Česku objeví nějaký dobrý kluk, který by se mohl dostat dopředu. Kluci Bělohradští se zatím snaží. Když se pochlapí a něco tomu dají, třeba už za rok by se mohli posunout dopředu. Nechtěl bych být posledním Čechem na deset let, který se mezi muži dostane do desítky na Evropě nebo na světě, tak jak se to už stalo po Petru Barnovi, kdy nastalo prázdno, než přišel Tomáš Verner. Pokud by mladí chtěli pomoci, určitě jim rád pomůžu, aby naše bruslení mělo kontinuitu. Nemělo by platit Tomáš, já a zase nic.