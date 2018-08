Hirt čeká, zda jej nominují na Vueltu: Dva měsíce jsem bojoval s nemocí

Astana má nominaci oznámit v nejbližších dnech. Momentálně je pravděpodobnější, že Vueltu pojedete, nebo spíš ne?

Myslím, že spíš pojedu, ale ještě to nedokážu říci definitivně.

Takže jste prozatím dostal pokyn: Připravuj se - a uvidíme, co bude.

Tak nějak. Abych pravdu řekl, necítím se úplně v superkondici. Věřím, že forma třeba přijde během závodu. Ale na druhou stranu jet Grand Tour, když se necítíte ideálně, může být zatraceně těžké.

Rozjížděl jste se v etapách Kolem Burgosu. Co vám ukázaly?

Tam jsem se bohužel ani moc neotestoval. Musel jsem tahat tempo od začátku etap, takže v rozhodujících fázích jsem se už o nic nepokoušel.

Po Giru jste déle než dva měsíce nezávodil, tedy s výjimkou mistrovství republiky, kde jste už startoval nemocný. Nebyla ta pauza až moc dlouhá?

Určitě byla, jenže já musel během ní řešit zdravotní problémy, které se už se mnou táhly od posledního týdne Gira. Zhruba dva měsíce jsem bojoval se zánětem v oblasti sedací partie. Měl jsem sice v kalendáři vypsané od týmu nějaké závody, ale vypustili jsme je. Ani jsem netrénoval, nebyl jsem na žádném vysokohorském kempu. Nevíme, co bylo příčinou vzniku tohoto problému, ale má současná výkonnost je s ním spojená. Chybí mi závodní kilometry.

NA GIRU. Jan Hirt při první letošní Grand Tour.

Kdybyste nejel Vueltu, má pro vás tým připravený plán B?

To vůbec nevím.

Sestava Astany bude ve Španělsku podobná jako v květnu na Giru?

Hodně podobná, i když ne úplně stejná. Minimálně polovina týmu však bude jako na Giru.

Tam váš lídr Miguel Angel López vybojoval v poslední horské etapě konečné třetí místo. Na Vueltě bude hlavním cílem opět boj o stupně vítězů s Lópezem?

Možná budou mít lidé z týmu volnější ruce než na Giru i pro boj o jednotlivé etapy, ale určitě bude zároveň úkolem, aby López zbytečně neztrácel.

(López, přezdívaný Superman, na snímku na závodě Kolem Burgosu.)

Jak na tom López v současnosti je?

Ten je na tom vždycky dobře. Také on jel první závody od Gira až v San Sebastianu a Burgosu a hned skončil v Burgosu druhý. Celkově zatím panuje se sezonou v Astaně spokojenost, vždyť i na Tour kluci vyhráli dvě etapy.

Souboj o titul by měl být na Vueltě dle expertů velmi otevřený. Souhlasíte?

Vuelta mi přijde, že je každý rok otevřená, hodně se na ní útočí a bývá dost nepředvídatelná. Může se tam stát cokoliv. Určitě to bude zajímavý závod, etapy jsou zvlněné, intenzivní.

A kopce na rozdíl od Tour hned v prvním týdnu. Za normálních okolností by vám profilem měla sedět.

To jo. Nemám s ní zatím zkušenosti. Otázkou je, co se mnou udělá její pozdější termín, protože na podzim jsem se nikdy necítil nejlíp. Ale i kdybych letos Vueltu jel a nevyšla by mi, vzhledem ke zdravotním okolnostem bych to po první účasti neanalyzoval tak, že mi ten závod nesedí.

Koncem září byste se pak chtěl připravit na mistrovství světa v Innsbrucku, které bude profilem sedět vrchařům?

Právě proto si i myslím, že vzhledem k mistrovství světa by bylo pro mě prospěšné Vueltu absolvovat. Protože kdo chce letos zajet dobře na mistrovství, měl by Vueltu jet.

S reprezentačním trenérem Tomášem Konečným jste se už bavil, zda s vámi do národního týmu počítá?

Ještě konkrétně ne. Rozhodne má kondice. Pokud na tom budu dobře, neměl by být problém ani s mojí nominací. A naopak, jestli to bude z mé strany bída, ani se nikam nechci tlačit. Bylo by zbytečné, abych někomu zabíral místo.

Po přestupu z druhodivizního týmu CCC jste čekal méně komplikovaný první rok v Astaně, že?

Doufal jsem, že sezona se mi povede líp, to nezastírám. Z hlediska výsledků i zdraví to pro mě ve všech ohledech nebyl dobrý rok. Doufám tedy, že si letos vše špatné vyberu a příští rok už zase budou všechny věci fajn a bude se mi ve všem dařit.

Přitom v minulosti jste nebyl náchylný na zranění a nemoci.

Někdy mě trochu chytlo koleno, ale jinak jsem nic vážnějšího dlouhodobého neřešil.

Vedení týmu má pro vaše zdravotní trable pochopení?

Určitě. Dokonce mě překvapili, když mi oznámili, že i kvůli tomu mému zdravotnímu problému by byli rádi, abych Vueltu jel - přestože jsem jim říkal, že si nejsem jistý, jestli ji celou objedu a jestli se mi při ní předchozí zdravotní potíže nevrátí. Řekli mi, že s tím rizikem počítají a že by byli i přesto rádi, kdybych startoval. Cítím, že tým mě podporuje.

Mohlo by vám to objemově pomoci také do další sezony.

Rozhodně. Ty dvě Grand Tour za rok by mi něco daly i do příštího roku.