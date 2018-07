Thomas, vládce 21 serpentin: Šílené! Nemůžeme jet do Paříže už zítra?

Vyhrál jste na Alpe d’Huez. Jak byste popsal své pocity?

Tak, že vám řeknu, že je nedokážu popsat. Nemám slov.

Další triumf Thomase Podrobnosti z 12. etapy Tour de France

Zkuste to přesto.

Jsem tak šťastný a tak překvapený, přímo ochromený. Přijet ve žlutém na Alpe d’Huez, to je přece na hlavu. Já dneska opravdu ani v tom nejbláznivějším snu nepomýšlel na to, že bych mohl i tuhle etapu vyhrát. Jen jsem reagoval na útoky ostatní. Vítězství? To je neskutečným překvapením i pro mě.

Jste dokonce historicky prvním vítězem na Alpe d’Huez ve žlutém dresu.

Tak to mi dojde asi až zítra. Nebo mi to nedojde vůbec. Je to šílené. Už včera to byla pro mě jednoznačně úspěšná Tour, i kdybych na ní nic víc nedokázal. A teď? Pane jo! Každý další den ve žlutém trikotu je bonus.

Už začnete věřit, že v něm můžete dojet až do Paříže?

A nemohli bychom jet do Paříže hned zítra?

Bohužel.

Ne, upřímně pořád nevěřím, že mohu Tour vyhrát. Cokoliv se může stát, v jediném dni v horách můžete ztratit 10 minut, i to už jsem zažil.

Zatím podáváte impozantní výkony.

Zatím, zatím, ale dlouhá cesta do cíle.

Budete nyní s Chrisem Froomem rovnocennými lídry týmu Sky?

Ne, nadále platí to, co včera. Chris je stále naším hlavním lídrem, umí tyhle závody jezdit mnohem líp než já, vyhrál přece už šest Grand Tour. Já se budu snažit držet s ostatními a brát to den po dni. Ale je dobré, že máme víc karet na hraní.

Zhruba 2 600 metrů před cílem jste dnes zjevně zpomalili a cosi si říkali s Tomem Dumoulinem a pak i s Chrisem Froomem a Romainem Bardetem. Co to bylo?

Bavili jsme se: Pojedeme spolu? Počkáme na Nibaliho? Ale pak z toho nebylo nic. Dojel nás Landa, zaútočil Bardet, začalo se zase závodit.

Jel jste za NIbalim ve chvíli, kdy se ocitl na zemi. Co se mu vlastně přihodilo?

Pořádně jsem to neviděl. Myslím, že někoho trefil, asi diváka, nebo vlajku, někdo se mu tam připletl (podle organizátorů šlo o kontakt s doprovodnou motorkou, Nibali si sám nebyl jistý). To nebylo dobré pro něj, ani pro závod. Takhle by ztrácet neměl. Málem jsem tam spadl i sám, když jsem ho objížděl.

Nechybělo mnoho a na zemi ležel i Chris Froome. Co jste říkal tomu, že na něj jeden fanoušek zaútočil a udeřil ho?

Ani to jsem neviděl. Ale je to hrozné. Ať si lidé vyjádří názory na náš tým, jak chtějí, to je jejich právo, ať na nás klidně pískají a pokřikují. Jenže tohle už je moc. Vím, že jsou fanoušci nekontrolovatelní, že taková cyklistika je, že k ní patří těsný kontakt s diváky, ale fyzický útok, to není dobré. Ať si lidé vyjádří názory, ale nemělo by to ovlivnit závody, způsobit pád.

Jak na tom byl podle vás Chris Froome fyzicky?

Dobře, během etapy si na nic nestěžoval. Chtěli jsme najet nějaký čas na Dumoulina, ale ten se nás bohužel udržel.

V jednu chvíli dokonce Froome sám zkusil zaútočit. To byl plán?

Ano, hovořili jsme o této možnosti s týmem už před etapou, že to zkusí. Cítil se v posledních dnech opravdu dobře.