Druhá Erbanová: Proč startéři tak dlouho čekají? Jsme pak vynervované

Po včerejším prvním místě jste o 24 hodin později tentokrát druhá. A zároveň i spokojená?

Jo, jsem. Nechtěla jsme ulít start, což se tu dnes hodně dělo, takže jsem odstartovala trochu pomaleji a stovka nebyla ideální. Pak se mi jelo dobře, jen jsem udělala jednu chybu ke konci, která mě možná stála první místo. Tam se ke mně Vanessa dostala. Ale byl to dobrý závod.

Znovu, podruhé v této sezoně, jste se navíc na evropských drahách dostala pod 38 sekund.

Za to jsem ráda. Už těch časů začínajících 38 vteřinami mám docela dost, tak snad to teď budu sbírat pod 38.

Šlo o poslední pětistovku před tou olympijskou. Erfurt vás tedy nabyl optimismem?

Byly to tady zase o trošku lepší závody než ty pohárové před Vánoci. Takže jsem díky tomu na pětistovce i více sebevědomější.

Kolik vás v Pchjongčchangu bude na tři medaile z pětistovky?

Nejméně pět z Evropy, celá Asie, USA, Kanada. Reálně tak deset holek se o ty medaile může rvát. S tím, že někdo má papírově menší šance a někdo větší.

A vy máte přece jen větší.

Asi snad jo.

Rychlobruslařka Karolína Erbanová (vlevo) dojela na druhém místě za Rakušankou Vanessou Herzogovou. Třetí dojela Olga Fatkulinová z Ruska.

Držíte na této trati celkově třetí místo ve Světovém poháru. Což je důležité i pro nasazení do rozjížděk na olympiádu, že?

Já ještě přesně nevím, jestli nás do nejsilnější skupiny (6 závodnic, 3 páry) budou losovat podle pořadí svěťáku, nebo podle časů sezony.

Ale v obou případech byste patřila mezi nejsilnější losovanou šestici.

To ano, což je vždycky výhoda. Třeba v Kolomně na mistrovství Evropy to vylosovali nějak podivně, s tím jsem nebyla moc spokojená. Vůbec nevím, jak se tam se mnou ocitla v posledním páru Italka Daldossiová (výkonnostně výrazně pomalejší). Samozřejmě se na to nemohu vymlouvat, ale vždycky je lepší startovat s někým, kdo jede vedle vás, na podobné úrovni.

Hraje los ve sprintech podobnou roli jako na dlouhých tratích?

Určitě je důležitý. Navíc je rozdíl i v tom, jestli pětistovku startujete z malé, nebo z velké zatáčky. Včera jsem měla los výborný, na střídačce (při střídání stran) jsem Herzogovou viděla a hlavně jsem z té velké zatáčky měla i rychlejší rozběh. Dneska tu výhodu měla naopak Herzogová.

Olympijský závod na 500 metrů býval dříve dvoukolový a dráhy se střídaly. Ale v Pchjongčchangu bude jednokolový.

Jo, bude. Už loňské mistrovství světa jsme tak jely.

To není úplně spravedlivé.

Určitě ne. Ale oni to tak prostě udělali, naše protesty vůbec nezabraly.

Vnímala jste dnes i skutečnost, že je hodně ulitých startů?

To ano. Sledovala jsem letos holandský šampionát, který byl pro ně kvalifikací na olympiádu, a tam jejich největší talent dvakrát odstřelili - a najednou pro něj platilo: nejedeš nikam, máš smůlu. Začíná se o tom dost spekulovat. Podle mě by měl být start udělaný počítačově a od pokynu „ready“ by měla uplynout určitá pevná doba, třeba dvě vteřiny, do chvíle, kdy odstartujeme. Vemte si, že olympiáda je jen jeden závod a zaváhání startéra může ovlivnit všechno. On vám pak neřekne: Promiňte, tak to pojedeme znova. Někteří startéři vyčkávají strašně dlouho a my pak čekáme hrozně dlouho a celé vynervované ve startovní pozici. Přitom start na pětistovku není jako start na deset kilometrů. Nelíbí se mi to.