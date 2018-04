Rozhodnuto: Havárii jezdců Red Bullu zavinil Max Verstappen

Ve 40.kole závodu se Daniel Ricciardo vrátil z boxů. Zastávka ho stála jednu pozici, a tak se pokusil posunout zpět před Maxe Verstappena. Týmového kolegu, kterého jen o pár kol dříve předjel. Na cílové rovince díky systému DRS získal rychlost, blížil se jako blesk, hledal cestu před pomalejšího Verstappena, ale Nizozemec se odmítl nechat předjet.

Pravidla povolují jezdci při bránění pozice změnit směr jízdy pouze jednou. To znamená, že pokud by Verstappen volantem uhnul doleva, nesmí už potom zase na pravou stranu. Kličkování při brzdění do zatáčky je nepřípustné.

Jenže Verstappet tentokrát změnil směr hned několikrát, kličkoval po dráze a Ricciardo do něj zezadu najel. Toho si všimli i sportovní komisaři.

„Verstappen udělal v brzdné zóně dva pohyby, byly to ale pohyby relativně malé,“ prohlásili sportovní komisaři.

Mladý Nizozemec je podobnými kousky známý, již dříve mu někteří soupeři prorokovali, že do něj zezadu někdo najede a způsobí havárii. Nyní se to stalo.

Částečnou vinu ne střetu má podle sportovních komisařů také Daniel Ricciardo. I když není hlavním viníkem. „Svůj pohyb na levou stranu ve snaze předjet Maxe Verstappena učinil příliš pozdě. Nehoda vznikla pohybem vozu Maxe Verstappena, Daniel Ricciardo však k incidentu přispěl.“

Kritikou po závodě nešetřilo vedení Red Bullu. „Je mi jedno, kdo to zavinil. Oba by měli mít dost rozumu, aby se něco takového nestalo. Učiníme opatření, aby se to už neopakovalo,“ prohlásil sportovní ředitel Red Bullu Helmut Marko.

Jeden trest už přišel. Oba piloti se musejí v sídle stáje v Milton Keynes omluvit zaměstnancům. „Udělají to před dalším závodem v Barceloně. Omluví se všem členům týmu, protože tohle je týmový sport a oni na to zdá se zapomněli,“ prohlásil šéf Red Bullu Christian Horner.