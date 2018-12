Ostrava konečně sází také na mladé Čechy, Nábělek potvrzuje zlepšení

Dvacetiletý Nábělek dosud odehrál v průměru 18,9 minuty na zápas. Jenže... Minulé utkání v Opavě (79:95) nedokončil. Jeho zranění se ukázalo jako vážnější - má natržený zadní stehenní sval.

Týmu bude chybět zřejmě do Vánoc. Pro něj pikantní duel 12. kola národní ligy v sobotu doma od 17.30 proti Olomoucku bude sledovat z tribuny.

„Stejně bych hrát nemohl, ale mrzí mě to. Rád bych proti nim nastoupil a třeba ukázal, že jsem platný hráč. To rozhodnutí však respektuji,“ uvedl Nábělek, který je v Ostravě na hostování z Olomoucka, proti němuž podle smlouvy nesmí nastoupit.

V Olomoucku v předešlé sezoně zažil přechod z mládeže mezi muže. „Minulý rok mi moc nevyšel,“ přiznal. „O to více jsem byl motivovaný na tuto sezonu. A než jsem se zranil, neměl jsem nač si stěžovat. Hrál jsem a cítil, že se zlepšuji, což minulý rok znát nebylo.“

Martina Nábělka těší, že se v Ostravě může učit od zkušených spoluhráčů. „Milan Stanojevič mě na tréninku pěkně školí,“ zmínil Nábělek srbského rozehrávače. „Ve všem mi pomáhá, hodně se od něj učím. Na tréninku se bráníme. Ale je tu i Petr Bohačík a další zkušení borci, od nichž se také učím.“

Ostravští před sezonou opět budovali téměř nové mužstvo. Leč nedaří se jim. Po jedenácti kolech jsou se čtyřmi výhrami desátí.

„Říká se, že nový tým potřebuje čas, ale přijde mi, že jsme ho už měli dost. Že už jsme nějakou dobu spolu,“ uvedl Nábělek. „Nedokážu říct, co je potřeba, aby naše výsledky byly lepší, ale náš cíl je play off, takže musíme zabrat.“

Nedávný reprezentant do 20 let Martin Nábělek uznává, že v této sezoně se do hry ostravského týmu dostává více českých, a to i mladých hráčů, než tomu bylo v minulosti. „Pořád ale máme úzkou rotaci hráčů. Přesto je to oproti tomu, co tady bývalo, mnohem lepší.“