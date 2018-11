Handicapu navzdory. Má chromou ruku, přesto se Kubica vrací do F1

Hrozící amputaci sice tehdy lékaři nakonec odvrátili, třiatřicetiletý závodník nicméně má pravačku pohublou, zjizvenou a pochopitelně méně citlivou. „Nemůžu s ní zacházet stejně jako dříve. Ani při řízení, ani v běžném životě. Musel jsem najít jiné cesty, jak úspěšně dělat různé činnosti,“ popisuje Robert Kubica.

Jinak řídí i monopost Williamsu, s nímž bude i díky štědré podpoře polského ropného giganta Orlen dva roky závodit v prestižním seriálu.

„Řídím ze 70 procent levou rukou, pravačkou z třiceti. Kdybych to zkusil padesát na padesát jako za starých časů, nešlo by to,“ líčí vítěz Velké ceny Kanady z roku 2008.

Jeho návrat do formule 1 zblízka sledoval český automobilový závodník Martin Prokop. Kubicův starý známý ze světa rallye. To on mu pomohl před dvěma lety do kokpitu při vytrvalostním závodu v italském Mugellu. A už tehdy nepochyboval, že Kubica patří zpátky do „královny motorsportu“.

Stejně jako vedení Williamsu nevidí v Kubicově zesláblé končetině problém, řazení je totiž umístěné pod volantem a lze ho mít i na jedné straně. „A tak druhá ruka slouží jen k balancu, což Robert zvládá. Největší potíže přichází v krizových situacích, které v rallye nastávají hodně často. Zato piloti v F1 s volantem tak nešavlují, nelítají po škarpách a neřeší tak velké průšvihy. O to může být jeho řízení snazší,“ vysvětluje Prokop.

Sám Kubica podotýká, že se mu zlepšily reakce v levé ruce. Zatímco jedna část jeho těla chátrá, jiná zesílila.

„Loni mě Renault požádal, abych se zastavil v lékařském středisku a nechal si otestovat levačku na rychlost, sílu a přesnost. Doktoři mi řekli, že jsem měl o 35 procent lepší výsledky než maxima, která do té doby viděli,“ vzpomíná na loňské léto, kdy testoval u francouzské stáje. Neprosadil se, ale poté mu nabídl pozici testovacího jezdce Williams.

Robert Kubica před testovací jízdou na Hungaroringu

A zhruba po roce svou spolupráci Kubica a tradiční tým Franka Williamse prohloubili. Uznávaný machr vystřídá Sergeje Sirotkina.

Kubicovo angažování vítají závodníci napříč stájemi. Chovají k němu velký respekt, nejen kvůli mnohými vylučovanému comebacku, ale především jezdeckým kvalitám.

„Závodil jsem proti němu už na motokárách a vždy byl jedním z nejtalentovanějších pilotů,“ smeká před ním čerstvě pětinásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu. S komplimenty se přidal loučící se Španěl Fernando Alonso a další.

Robert Kubica při představení monopostu týmu Lotus Renault GP.

Kubicův um byl svého času výjimečný. Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone tvrdí: „Nebýt nehody, Robert by už byl mistrem světa.“ Pro něj samotného je vítězstvím už jen návrat na formulové okruhy.