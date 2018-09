Brzda a konec. Motocyklový rabiát Fenati uzavřel svou kariéru

Byl to zkrat. Byl to hazard se životem. A zároveň to byl poslední „kousek“, který motocyklista Romano Fenati na závodní trati předvedl. Poté, co byl za nebezpečné zmáčknutí brzdy soupeři během Velké ceny San Marina v pondělí vyhozen hned ze dvou týmů, ukončil ve 22 letech kariéru.

Desetkrát přitom vyhrál závod mistrovství světa a hned 23krát se ocitl na stupních vítězů. „Teď budu nějakou chvíli pracovat v obchodě svého dědy, společně s mámou,“ řekl italský jezdec v rozhovoru pro list La Repubblica. Bylo to od Fenatiho vskutku pomatení mysli. Se Stefanem Manzim se v neděli dvakrát střetli při předjíždění, vzájemně se osočovali z viny, ale Fenati se postavil do role „soudce“. Na dlouhé rovince v rychlosti okolo 230 km/h dojel soupeře a zmáčkl mu brzdu. Ten sice útok ustál, ale o chvíli později spadl, což Fenati oslavoval (více zde). „Jednání, při kterém se soupeř svého rivala ve více než dvoustovce pokusí stisknutím brzdové páky zabít, je neodpustitelné,“ uvedl Manzi s tím, že mu nikdy nedokáže odpustit. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Fenati byl ze závodu vzápětí vyloučen a nesměl startovat v dalších dvou Velkých cenách. Cal Crutchlow, jezdec MotoGP, už tehdy tvrdil: „Na motorce už by nikdy neměl závodit. Měl by se vrátit do boxu, ze kterého by ho jeho tým měl okamžitě vykopnout. Jinému závodníkovi toto nemůžete udělat, už tak dost riskujeme naše životy.“ Sám Fenati se během pondělí veřejně omluvil. Psal, že si přeje, aby to celé byl jen špatný sen. „Nechoval jsem se jako muž! Muž by dokončil závod a pak si šel stěžovat na ředitelství závodu a snažil se domoci spravedlnosti za předchozí incident. Neměl jsem se nechat vyprovokovat. Čelím oprávněné kritice a omlouvám se všem, kteří ve mě věřili a kteří se cítí mým činem poškozeni.“ Jenže pokání nepomohlo. Hned v pondělí ho propustil tým Marinelli Snipers, za který závodil. O pár hodin později mu zrušila kontrakt pro rok 2019 i stáj Forward Racing. Za tu letos jezdí právě postižený Manzi, takže to byl jen logický krok. I Fenatiho konec kariéry je logický, práci by teď v mistrovství světa nesehnal. VIDEO: Závodník sáhl soupeři na brzdu. Ten pak havaroval Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu