Ojedinělé? I Pešek zažil zákeřnost s brzdou a pochopil: Takhle se jezdí

Tehdy jel v kategorii stopětadvacítek první kompletní sezonu mistrovství světa, ve Španělsku se držel na desáté příčce, a když se snažil předjet devátého Steva Jenknera, Němec mu zmáčkl brzdu.

Podobně jako teď Fenati Stefanu Manzimu.

„U mě to ale tehdy dopadlo mnohem hůř. Šel jsem přes řidítka a letěl ještě dobrých 300 metrů po zemi,“ vzpomíná pro iDNES.cz.

Měl odřený zadek, na těle modřiny, ale hlavně šrámy na duši. Bylo to vůbec poprvé, co mohl dokončit závod v elitní desítce, jenže ho zastavil zákeřný zásah soupeře. „V cíli mi Jenkner jenom řekl: Sorry. A vlastně mi tak vysvětlil, jak se v tomhle světě jezdí.“

Lukáš Pešek

Žádného trestu se Němec nedočkal, protože kontakt - údajně (jak říká Pešek) - nebyl na kamerách. A podat oficiální protest považoval tehdy osmnáctiletý jezdec za vyhazování peněz.

Když teď viděl, co se v neděli přihodilo při Velké ceně San Marina, nechápal. A nechápal ani trest, který Fenati následně dostal. Distanc na dva závody považuje za nedostatečný.

„To je směšné. Cením si, že ho vyhodil tým a je dobré, že ho vyhodil i ten budoucí. A že mluví o konci? Věděl, že si s tou vizitkou neškrtne. Ale nemyslím si, že je to napořád. Ono to za chvíli vyšumí a bude se vracet. Takový je můj názor.“