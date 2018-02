Ještě jsem tady. Po návratu je z Hejdové klíčová hráčka reprezentace

„Je to pro nás velká úleva, že jsme dokázaly zdolat tak silný tým. S trenérem jsme to ani zatím nijak zvlášť nehodnotily, protože máme splněnou jen polovinu úkolu pro toto reprezentační okno a kdybychom náhodou nezvládly zápas s Německem, tak by výhra proti Belgii najednou nic neznamenala,“ myslí už Hejdová spíš na středeční duel, který se odehraje od 18 hodin v Praze na Královce.

Ale my si ohlédnutí zpět dopřát můžeme.

Devětadvacetiletá křídelnice byla znovu jednou z klíčových postav sobotního zápasu s Belgií. Nastoupila v základní pětce a za 25 minut na hřišti podala tradičně univerzální výkon. Připsala si sedm bodů, osm doskoků - čtyři z nich útočné - a tři asistence. A výborně bránila nepříjemné rozehrávačky Belgie, které nedokázaly střelecky podpořit hlavní hvězdu soupeřek Emmu Meessemanovou.

„Čekala jsem, že to bude spíše defenzivní bitva. Vím, že se k tomu pořád všichni vrací, ale koše v hale na Královce jsou velmi specifické, tvrdé a spousta zápasů se tu hraje s nízkým skóre. Musí se vystřelit naprosto přesně, jinak vám obroučka vyrazí míč ven. Když se k tomu přidají tvrdé obrany na obou stranách máme zápas s výsledkem 53:48,“ usmívá se Hejdová při pohledu na koše, na které si stěžují snad všechny týmy, které přijedou hrát do Prahy.

Rodačka z Brna patří k nejzkušenějším postavám výběru, který se snaží odčinit loňský neúspěšný EuroBasket na domácí palubovce, přesto se do role tahouna opora francouzského Mondeville nijak netlačí.

„Nepasuji se nijak kvůli svým zkušenostem do pozice lídra. Nemám tohle slovo ani moc ráda, ale prostě hraji, jak nejlépe umím. A součástí mé hry je i povzbuzování spoluhráček. Odehrála jsem toho ale už spoustu, takže se snažím předávat spoluhráčkám zkušenosti, když cítím, že potřebují pomoct,“ říká Hejdová, z níž na hřišti energie sálá na první pohled.

„V šatně většinou mluví Kateřina Elhotová, která je kapitánka a je zvyklá před zápasem mluvit. Já jsem hodně impulzivní a energická na hřišti, takže se snažím hodně povzbuzovat spíš při hře. Když vidím, že se spoluhráčce něco nepovede a má hlavu dole, snažím se k ní běžet a povzbudit ji,“ pokračuje.

Pro Hejdovou je kvalifikace o evropský šampionát 2019 návratem do reprezentačního dresu, v němž působila naposledy na mistrovství světa v Turecku 2014; do následujícího EuroBasketu 2015 nezasáhla. Svůj návrat si zatím nemůže vynachválit.

Zase skvělá parta

„Jsem ráda, že jsem zpět v reprezentaci, protože je tu skvělá parta. Několik holek tu poslední roky nebylo a jsem ráda, že jsme měly možnost se tu takhle sejít zpátky. Jsme tu všechny kamarádky od první po dvanáctou hráčku, a to je základ úspěchu. Nikdo nikomu nezávidí, všichni se podporujeme a je to super pocit,“ říká Hejdová k tomu, že se do týmu vrátily kromě ní i třeba Tereza Pecková, Kamila Štěpánová, Edita Šujanová, Kateřina Bartoňová...

O Hejdové se v uplynulých letech na téma reprezentace vůbec nemluvilo, až to vypadalo, že se už v českém dresu neobjeví. Loňský příchod trenéra Štefana Svitka však přesvědčil šestou nejlepší střelkyni francouzské ligy, aby změnila názor.

„Nevěděla jsem, jestli se do reprezentace ještě podívám, ale změna trenéra pro mě byl nový impulz, který mě nastartoval. S panem Svitkem jsem měla několik rozhovorů a rozhodla jsem se vrátit a pokusit se pomoci týmu. Jsem ráda, že se to zatím takhle daří,“ říká Hejdová, která se prakticky okamžitě stala jednou z klíčových hráček trenéra Svitka.

Česká reprezentantka Romana Hejdová střílí na švýcarský koš.

Ve středu čeká Češky německý výběr, se kterým se v listopadu na jeho palubovce poločas trápily, než dokráčely k přesvědčivé výhře 89:56. Hejdová však věří, že se tým sveze na vítězné vlně a domácí zápas zlomí dřív.

„Musíme se proti Německu nahecovat a vlétnout do toho hned od začátku. Nejradši bychom rozhodly hned v prvním poločase, získaly si jasný náskok, a ne se trápily v závěru. Nečeká nás nic lehkého, ale chceme potvrdit výhru s Belgií,“ uzavírá.