Nadstavbou se nezabývám. Teď musíme porazit Olomoucko, říká Marko

Ostravu jste minule porazili o 40 bodů, což je věc, která se povede zřídka. Čemu za tak vysoký rozdíl ve skóre vděčíte?

Sešlo se víc faktorů dohromady. Od začátku utkání jsme dobře bránili, soupeř neměl jednoduché střely. My naopak rychle vyráželi do protiútoků a lehké koše i svoje volné střely dávali. Po první čtvrtce jsme vedli o 13 bodů a Ostrava už se z toho nedokázala vzpamatovat. Hráli pak individualisticky, čímž nám to usnadnili. Ve druhém poločase jsme náskok ještě navýšili a pak už se zápas vlastně jen dohrával.

Chválil trenér Růžička po tak suverénním výkonu tým? Dokážu si představit, že byl předtím po nečekané prohře na palubovce posledního Jindřichova Hradce říčný...

Ten týden po Jindřichově Hradci se, pravda, nenesl v extra dobré náladě. Ale po Ostravě nám jen pogratuloval, nic zvláštního neříkal, abychom neměli nosy moc nahoře.

Máte zpátky Garreta Kerra s Bryanem Smithsonem, což je pro vás důležité z hlediska rotace. Vítáte návrat dalšího rozehrávače Smithsona i z osobního pohledu, že si teď můžete víc „odfrknout“ a být patřičně odpočatý třeba na koncovku?

Pokud jde o Garreta, je pro nás velmi důležitý i na obranné polovině, hlavně na doskoku. Jiného takového hráče nemáme a například proti Jindřichovu Hradci nám tohle chybělo. Jestli hraje Bryan, nebo ne, jsem zase tolik neřešil. Bylo mi jedno, zda jsem na palubovce 20, 30, nebo skoro 40 minut. Snažil jsem se odvést to nejlepší. Ale je fakt, že když máme víc hráčů, můžeme v zápase držet vyšší tempo.

Nedávná posila týmu Brent Petway už trochu přivykla vašemu systému a kombinacím? Statistiky z posledního zápasu tomu napovídají.

Věříme tomu. Přišel zhruba před třemi týdny a bylo vidět, že dlouho nehrál a netrénoval. Naskočit do rozjetého vlaku není jednoduché. Doufám, že nám ve zbytku sezony hodně pomůže.

Co byste řekl o nejbližším soupeři z Olomoucka?

Hrají tam prim zahraniční basketbalisté, na těch to stojí. Jsou docela nebezpeční v útoku, ale o to větší díry mají v obraně. Musíme do nich hrát rychle a agresivně, zkrátka podat podobný výkon jako s Ostravou. Olomoucko je však schopné dát 100 bodů, takže se musíme odrazit od obrany. Měli bychom také využít jejich užší rotace a uhnat je.