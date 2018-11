Věřím, že mě brali i kvůli Tour, říká Kreuziger o novém týmu

„Bude tam spousta mítinků, intenzivních porad. Ale tři čtyři hodiny denně bude prostor i na kolo. Vždycky je lepší začít ve skupině, než aby se člověk trápil sám,“ nastínil 32letý Kreuziger ještě před odletem do Afriky při setkání s novináři v Plzni, kde hodnotil první rok fungování své cyklistické akademie.

Dá se vlastně říci, co je při změně týmu nejsložitější?

Lidi znáte, v tom prostředí se pohybujete dlouho. Ale potřebujete zjistit, jak fungují v jednom týmu společně, co od koho očekávat a neočekávat. Ale ať se to zdá nebo ne, velká změna je to při změně materiálu. Vlastně zásadní. Můžu být rád, že zůstávám u stejných bot a pedálů, to je velký krok k tomu, abyste se adaptoval brzy. Rám i sedlo budou jiné, ale v minulosti jsem už tyhle materiály měl, zvyknout bych si měl rychle. V prosinci už chci být adaptovaný na nové kolo tak, abych od 1. ledna trénoval naplno.

Co vás čeká do konce roku?

Po návratu z JAR všeobecná příprava, 5. prosince odlétám na Kanárské ostrovy, kde by nás měla být skupina nějakých čtyř až osmi lidí z týmu. Určitě Gasparotto, Vermote, možná i Cavendish... Budeme spolu dva týdny. Ale přes Vánoce chci být zase někde na horách, pokračovat v přípravě tam.

Máte od šéfů Dimension Data příslib, že byste měl převzít roli jednoho z lídrů týmu?

S trenéry i sportovním ředitelem jsme měli několik mítinků po skypu. Z jejich strany to vyznívá tak, abych to ještě zkusil. Prostor bych měl mít, i když tým hodně posílil. Jsou tam noví kluci, kteří jsou schopní zajezdit skvělé závody. Ale pro nás jako Pro Team bude důležité bodovat hlavně ve World tour. Z tohoto pohledu budu mít volnější ruku, abych mohl zajíždět závody i na sebe. Budoucnost je nejistá, jsou tady úvahy na zúžení týmů z 18 na 15, různé typy garancí. Podle toho se nám bude tvořit program, abychom bodů udělali co nejvíc.

Ty úvahy se vám zamlouvají?

Ne, a doufám, že reforma žádná neproběhne. Týmy ve World Tour mají určité rozpočty. Pokud by z toho vypadly, sponzoři mají ve smlouvách, že mohou okamžitě odstoupit. To by moc klidu nepřineslo. Asociace cyklistů i týmů je proti té reformě a věřím, že to ustojí a zůstane vše při stávajícím složení. A když se tam někdo bude chtít přidat, proč ne, ale ať má za sebou nějakou minulost.

Je role lídra něco, co vám scházelo v uplynulých dvou letech?

Ani ne... (smích) Ne, člověk vyzkoušel něco jiného, ale není špatné mít ještě prostor pro sebe. Těším se na to. Ať člověk chce, nebo ne, pod tlakem funguje nejlépe.

Máte už v hlavě představu o programu na rok 2019?

Mám, ale určitě ji ještě neřeknu teď. Musíme to upřesnit. Ale trenér se mi smál. Lidi prý plánují zhruba půlku sezony a já mu rovnou napsal program do půlky října. Že prý dobře plánuju. Nějakou kostru mám, jaro bych chtěl bez nějakých experimentů, druhá část se uvidí.

Je jasný alespoň první závod?

Začátkem února už bych chtěl závodit. Ještě uvidíme, kde to bude.

A návrat na Tour de France?

Určitě vím, že bych v programu neměl mít Giro. Kvůli alergiím. S tím, že věřím, že Tour je také jeden z důvodů, proč mě do týmu brali. Takže ano, tam bych se měl vrátit.

Co říkáte trase a etapám příští Tour, může vám vyhovovat?

Je tam málo časovek. Myslím, že ji postavili trošku zvláštně, pro Pinota a Bardeta. Na Tour, kde bývalo sto kilometrů časovek, jich teď bude padesát a v tom je ještě jedna týmová. Nejsem proti, ale je to zvláštní. A je zajímavé i to, že se tam nejezdívá do takových výšek, ale teď bude několik dojezdů přes dva tisíce metrů. Těm dvěma Francouzům by to mělo sedět, ale myslím si, že proti převaze Sky stejně nebudou mít šanci. V což doufám. Ještě chybí, aby nám Tour začali vyhrávat Francouzi... (smích)

Už víte, kde strávíte Vánoce?

Máme je rádi, takže okolo 20. prosince vždycky odjíždíme z Čech, abychom v tom blázinci nebyli. Do hor. Já se dvacátého ráno vrátím z Kanárských ostrovů a odpoledne už chci být na běžkách. A Silvestr strávím s rodinou v Itálii, v Bardolinu už můžu trénovat také na kole, bude to potřeba. Přečkat období do začátku ledna, kdy odletím na další týmové soustředění.

Se švagrem, běžcem na lyžích Martinem Jakšem, který na jaře ukončil kariéru, do stopy nevyrazíte?

Většinou se míjíme. Když závodil, okolo Vánoc jezdil na Tour de Ski. A svátky oni rádi tráví doma. Uvidíme, co se povede.

Doma máte dvě malé dcerky, jak mají tatínka omotaného?

Jsou to holky, takže myslím, že mají. Když jsme manželku vyslali do New Yorku, abych s nimi strávil pořádně nějaký čas, po návratu hned říkala, že takhle utržené ze řetězu je ještě nikdy neviděla. Takže nebudu asi ten zlý tatínek...