Chyba v závěru, přesto šesté místo. Mohl jsem i vyhrát, litoval Kreuziger

O čem Kreuziger po šestém místě mluvil?

O náročnosti úvodní italské etapy



„Čekalo se, že to bude hodně intenzivní etapa a taky se to potvrdilo. Ani metr nevedl po rovině, naštěstí hodně cest opravili, tak to bylo docela dobrý. Ale celkově náročná etapa ve velmi příjemném počasí.“

O vlastní (ne)spokojenosti

Sám jsem z etapy trochu zklamaný. Měli jsme být v závěru vepředu, což se klukům povedlo, ale já jsem mezi pátým a třetím kilometrem zůstal trochu vzadu. Do závěrečného stoupání jsem tak najel zezadu a musel jsem si to hodně dojíždět. Stálo mě spoustu sil, abych se dostal dopředu a pomohl klukům.

O poziční chybě

Mrzí mě to. Kdybych pomohl Simonovi (Yatesovi), třeba by vyhrál etapu, nebo bych ji mohl dokonce vyhrát já. Ale to jsou taková kdyby.

O rozjetí se směrem k dalším dnům

Té chyby je mi líto, ale zase jsem si potvrdil, že jsem se po třech dnech docela rozjel a můžu jít s klidnou hlavou do dalších etap. Můžu si věřit, že tam s těmi kluky budu. Dneska jsme nastoupali 3 500 metrů, závodilo se, bylo to dobrý na otevření nohou. V první půlce přitom pocity nebyly vůbec ideální, ale ten závěr už byl lepší. Zítra očekávám podobnou etapu a ve čtvrtek už nás čeká výjezd na Etnu.