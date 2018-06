Kreuziger testoval trať MS. Brutální kopec, ale pro fanoušky skvělý, říká

Před elitními vrchaři budí obrovský respekt. Sprinterům a klasikářům zase nahání hrůzu. Někteří na závěr sezony šampionát raději vynechají - i kvůli jeho extrémně náročnému profilu.

Peloton čeká poslední zářijový den štreka 265 kilometrů v okolí rakouského Innsbrucku. Na alpských vrcholcích nastoupají až 4 650 výškových metrů. Takovými čísly se chlubí nejbrutálnější etapy slavných třítýdenních závodů Gira, Tour či Vuelty.

Co cyklisty na MS čeká? Okruh silničního závodu v Innsbrucku Peloton se na trať dlouhou 265 kilometrů vydá z města Kufstein. Postupně se cyklisté proženou sedmi okruhy o délce 24 kilometrů v okolí Innsbrucku. Následně je čeká 1,9 kilometrů dlouhý výšlap na Hungerburg, odkud se poté vydají sjezdem do cíle v Innsbrucku.

„Pouze nejkomplexnější jezdci mají šanci na vítězství,“ domýšlí Georg Spazier, ředitel organizačního výboru.



Do Rakouska se světový šampionát vrátí teprve potřetí. Na alpské vrcholy se cyklisté v minulosti škrábali z Villachu 1987 a ze Salzburgu 2006.

„Na papíře to vypadá jako nejtěžší závod mistrovství světa v historii,“ tvrdí odvážně Alessandro De Marchi. Ital by měl v září pomoci Vincenzu Nibalimu k duhovému dresu, který v posledních třech letech vozí Slovák Peter Sagan. Italové na trikot čekají už dlouhých deset let.



„Závěrečné stoupání vypadá jako pro bikery. Je tak těžké,“ říká Nibali.



„Žralok z Messiny“ si trať projížděl už v březnu společně s De Marchim a Frankem Pellizottim. Tehdy byl v nejvyšších bodech trati sníh. S blížícím se šampionátem se postupně do Tyrolska vydávají i další jezdci.

„Ten závěrečný kopec je velmi prudký. Měří necelé dva kilometry, ze začátku je sklon okolo šestnácti procent, posledních 700 metrů je ale brutálních: tady se silnice zlomí až do 28procentního maxima,“ popisuje Roman Kreuziger.



Jezdec týmu Mitchelton-Scott bude společně s Janem Hirtem patřit k největším českým nadějím v mužském závodu. I proto se Kreuziger s tratí seznamoval s čtyřměsíčním předstihem.

„Zkoušel jsem převody, jaké se budou hodit. Udělal jsem si jasnější představu a v následujících dnech podle toho naplánuji další závodní program,“ přidává Kreuziger.



Po květnovém Giru Kreuziger už dnes startuje na závodě Kolem Švýcarska, který v roce 2008 vyhrál. Poté ho čeká domácí republikový šampionát v rodné Plzni. „A pak budu mít volnější závodní program. Udělám maximum, abych byl do Innsbrucku připravený,“ doplňuje.

Český cyklista se zároveň těší i na výraznou podporu od krajanů. „Myslím, že je to fantastický okruh pro diváky. Jsou tam krásné výhledy na vrcholky hor, plno luk, ze kterých budou závodnici hodně vidět. Bude to hodně zajímavý závod.“

A Češi i s Kreuzigerem v něm plánují útočit na nejvyšší příčky.