Kreuziger: Yates je klidný. Já bych se měl v kopcích postupně rozjíždět

Váš tým se zatím veze na Giru na vlně euforie?

Určitě jsme si lepší start ani nemohli přát. Ještě nás samozřejmě čeká hodně dlouhá cesta do Říma, ale zatím to máme rozjeté velmi dobře a atmosféra v týmu je příjemná.

Zažil jste už úspěšné boje o titul na Grand Tour s Albertem Contadorem, ale tentokrát je to asi trochu jiné, že? Pro celý tým jde o zcela novou situaci. Nejen že delší dobu držíte s Yatesem růžový dres, zároveň máte v pořadí i druhého Chávese.

Je to uvolněnější než tehdy s Contadorem, což ale neznamená, že bychom ten dres chtěli ztratit. Pozitivní je, že Simon (Yates) zůstává hodně klidný a sebevědomý, a to dodává klid i tomu týmu, který zatím pracuje velmi dobře. Nikdo nepanikaří.

Před startem Gira jste hovořili o tom, že cílem týmu je útok na konečné stupně vítězů. Teď už i Chaves prohlásil, že cílem je dovézt růžový dres až do Říma.

Ještě nám chybí dvanáct etap. Tím, jak máme Giro rozjeté, si kluci chtějí dávat vyšší a vyšší cíle. Ale myslím si, že všichni zároveň zůstáváme nohama na zemi a jsme si vědomi nepříjemných soupeřů, kteří v pelotonu jsou. Bude hodně záležet na tom, kolik se nám povede najet času v etapách před časovkou a potom třeba i v Alpách po časovce.

Simona Yatese dobře znáte od loňské Tour, kdy jste ho sám učil, jak se chovat v pelotonu coby lídr. Ušel dlouhou cestu od té doby?

Jednoznačně. Jeho zlepšení v časovce i skutečnost, že není vůbec nervózní z růžového dresu, jsou toho důkazem. Ta jistota z něj září, je dobře připravený, užívá si to tu.

Pokud se ohlédnete za vlastním prvním týdnem, vybojoval jste 6. místo v první ze sicilských etap, přesto jste se tehdy na sebe zlobil kvůli poziční chybě, která vás připravila o ještě lepší umístění. Ta etapa měla být po úspěšných Ardenách vaší parketou?

Rozhodně. Tam mi to uteklo a dodnes mě to mrzí. Tehdy byl ještě závod otevřený a neměli jsme na sobě tlak dresu, proto jsme měli volnější ruce. Teď už je to trochu horší a navíc jsme se zrovna ocitli v oblasti Itálie, kde pyl řádí ve velkém, takže trochu bojuji nejen se závodem, ale i s alergií.

Před pátou etapou na Etnu vás na týmové poradě určili jako posledního muže k vašim dvěma lídrům. Co se pak stalo zhruba 10 kilometrů před cílem, kdy jste neudržel kontakt?

Já jsem byl dobře připravený na klasiky a nebyl jsem letos tolik zvyklý na tyhle dlouhé kopce. Věděli jsme, že tahle situace může nastat. Teoreticky bych se však v měl v takových kopcích den ode dne zlepšovat i jakýmsi závodním tréninkem - tím, v jaké intenzitě se tady tyhle kopce jezdí. Věřím, že se do nich budu postupně dostávat. Na úplné závěry by teď měl zůstávat s klukama Nieve a navíc Haig, který je zatím velkým překvapením a jede moc dobře.

Ovšem v neděli na Gran Sassu jste už i vy vypadal v cílovém stoupání lépe a odtáhl jste dlouhé pasáže na špici.

Ano, cítil jsem se tam lépe. Snažím se pomoci, snažím se i odpočívat, protože vím, co všechno nás ještě čeká. V klíčových okamžicích bude důležité, abych tam s klukama byl. Takže to beru tak, že tyhle etapy byly pro mě opravdu i tréninkem směrem k těm dalším, rozhodujícím dnům, co přijdou. Hlavně abych byl připravený na poslední týden. Tím, že se poprvé jede Grand Tour s jen osmičlennými týmy a my máme dva lídry, je tu té práce pro náš šest ostatních víc než dost. Je znát, že ten jeden člověk opravdu chybí.

V nejbližších dnech vás čekají opět spíše klasikářské etapy. Co od nich očekáváte?

V úterý jedeme hned po dni volna velmi těžkou etapu, dlouhou a zvlněnou, ve které nastoupáme přes 4000 metrů, ta určitě nebude procházkou růžovým sadem. Už jen kontrolovat kopec, který přijde hned po startu, bude dost nepříjemné. Budou se na něm snažit atakovat a naskakovat do úniku lidi, kteří se v pořadí pohybují někde kolem 15. místa, a ty nesmíme nechat odjet. Nepříjemné je, že se nám zároveň zhoršilo i počasí. Další tři etapy, než se dostaneme na Zoncolan, jsou potom o něco kratší a profilově vypadají lehčí, ale na Giru nelze podcenit žádná.

Jan Hirt mi tvrdil, že dosud byly kopce spíše hákové, zatímco na ty, kde se ztrácí i celé minuty, narazíte až v Dolomitech. Máte podobný pocit?

Ty kopce byly těžké, ale Zoncolan v sobotu určitě ukáže, kdo je blíž k titulu. Ovšem i tři alpské etapy budou velmi obtížné. V nich půjde i o to, jak komu vydrží forma až do třetího týdne.

Když pozorujete soupeře, z koho máte pocit největší síly?

Dumoulin a Pozzovivo vypadají velmi dobře připravení. Překvapením je pro mě i Ekvádorec v bílém dresu. Je tam ještě spousta lidí, z nichž jsme některé v popředí ani nečekali. Závod je otevřený v mnoha směrech. Opravdu se může stát, že se budou v horách nadělovat minuty.

Může se v podání vaší stáje pořadí dvou lídrů i otočit? Že to nakonec nebude Simon Yates, ale Estéban Chaves, kdo pojede v koncovce tohoto Gira o růžový dres?

Stát se to může. Důležité je, že tam teď jsou oba. Až později uvidíme, komu to půjde líp - a na toho se to otočí. Je důležité, aby kolem nich zůstal silný tým, aby si tam ty své karty mohli hrát a aby někdo z nich na pódiu zůstal.

Když Yates dojel Chavese v etapě na Etnu, tak potom svého kolumbijského spolulídra, který po většinu dne šlapal v úniku, víceméně nechal vyhrát etapu. Takže vztahy mezi nimi zatím fungují na jedničku?

Jo, není mezi nimi žádný problém, vycházejí spolu výborně. Znají se dlouhou dobu, vždyť v tomhle týmu začínali společně. Celá naše parta, která se tu na Giru sešla, je výborná. A i díky tomu, jak nám Simon a Chavi dávají najevo, jak jsou rádi za naši odvedenou práci, nás to všechny opravdu baví.