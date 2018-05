Znovuzrozený Kreuziger. Tolik věcí ho srazilo. Teď má jiskru, líčí manželka

Včera potom projel bezpečně cílem páté etapy v Santa Ninfě ve skupině hlavních favoritů, po boku Frooma, Dennise či Dumoulina.

Roman Kreuziger chytil druhou cyklistickou mízu. Takovou formu jako letos neměl od roku 2013, shodují se i zahraniční experti.

„Klobouk dolů před tím, co předvádí. Zažívá jednu z nejlepších sezon,“ přitaká český reprezentační kouč Tomáš Konečný. „Jde do závodů s čistou hlavou a nebojí se útočit. Hlava je u něj strašně důležitá. A Roman si už opět stoprocentně věří.“

Po nepříliš klidném rozchodu se stájí Astana zazářil Kreuziger v roce 2013 týmu Saxo-Tinkoff, když ovládl klasiku Amstel Gold Race a v roli pomocníka Alberta Contadora skončil pátý na Tour, čímž zde výrazně vylepšil české historické maximum.

Pak se jeho kariéra zadrhla.

Kauza s biologickým pasem, byť byl později očištěn, mu vzala dva závodní roky. „Velmi dlouho nevěděl, co bude dál, nemohl být proto koncentrovaný ani v tréninku,“ soudí Konečný.

„U Romana je to hodně o psychice,“ říká také manželka plzeňského cyklisty Michaela Kreuzigerová. „Hrozně věcí ho v minulosti srazilo. Nejprve v Astaně chování sportovního ředitele Martinelliho na Giru 2012. A poté, co zase nabral sebevědomí v Tinkoffu, ho totálně srazila UCI. Dva roky se v tom babral.“

JÁ NA TO MÁM. Minulé triumfy Romana Kreuzigera. V barvách Astany v 19. etapě Gira 2012 a v barvách týmu Saxo-Tinkoff na Amstelu 2013.

V sezoně 2016 musel Kreuziger pro změnu řešit vyhrocené vztahy s Contadorem v Tinkoffu, přesto skončil desátý na Tour. A loni si po přestupu do stáje Orica (nyní Mitchelton Scott) dlouze zvykal na nové prostředí.

„Už loni chtěl navázat na první půlku kariéry, měl velkou motivaci, jenže první rok v novém týmu mu nevyšel, jak si představoval,“ říká Konečný. „Ovšem už tehdy ukázal, že se tým na něj může spolehnout.“

Po šesti letech přecházel v minulé sezoně Kreuziger na jinou značku kola, ze Specializedu na Scott, současně i na nové tretry. Což nebylo pro něj jednoduché. „Navíc musel přivykat změně jazyka, jiným lidem i úplně jiné australské mentalitě, protože ta byla v jeho předchozích stájích spíše italská,“ připomíná manželka.

„Také přístup k tréninku i hlídání váhy řeší v Mitcheltonu jinak, benevolentněji, na jezdce tam tolik nešlapají.“

Když si však Kreuziger novou stáj osahal, přišla letošní úžasná proměna. Od zimy hýřil na trati závodů aktivitou, v dubnu prožil skvělý ardenský klasikářský týden, byl druhý na Amstelu, čtvrtý na Valonském šípu, osmý v Lutychu.

„Snad měl po předchozích sezonách nejdřív i trošku strach sám si přiznat, že by tahle mohla být zase dobrá,“ vypráví manželka. „Ale od začátku přípravy jsem viděla, že má v sobě větší jiskru. Chuť do tréninku nepostrádal ani předtím, ale teď jakoby se ještě navýšila. Není už nervózní z nového týmu, zjevně se v něm zabydlel.“

Poté, co se stanou otci, už nejsou někteří sportovci podle odborníků ochotni tolik riskovat a někdy ani tak tvrdě trénovat. Kreuzigerovi, otci dvou dcer, naopak myšlenky na rodinu pomáhají.

„Rodina Romana nabuzuje,“ všímá si Michaela Kreuzigerová. „Žene jej i vědomí, že naše Viky mu fandí, že už u televize pozná dresy a sleduje závody. Není cyklistou, který by byl po narození dětí opatrnější.“

Vyhovuje mu zároveň pozice muže, jenž se v týmu nenachází v epicentru pozornosti, podobně jako na Tour 2013, kde byl v Tinkoffu tím druhým za Contadorem.

„Není žádným tajemstvím, že Roman nemá rád, když spočívá veškerá tíha a zodpovědnost jen na něm, ačkoliv jako člověk dokáže být přísný, umí vést a lidé mu naslouchají,“ podotýká manželka.

Oficiální strategie stáje Mitchelton Scott pro Giro zní: jejími lídry jsou Simon Yates a Estéban Chaves a Kreuziger je superdomestikem. I to se však může změnit. Nejen proto, že Chavesova forma je záhadou, na jaře nedokončil závody Paříž–Nice a Kolem Katalánska.

„Tým může využít, že vpředu budou všichni tři,“ říká Konečný. „Ukáží tím ostatním, že v kopci s nimi musí zásadně počítat. Navíc pro lídra je povzbuzením, když ví, že má v záloze lidi, kteří mohou zastat jeho roli.“

Na 21. místě zatím velmi natěsnaného pořadí závodu ztrácí Kreuziger po pěti etapách 56 vteřin na vedoucího Rohana Dennise, o jednu vteřinu více než Chris Froome a o jednu méně než Fabio Aru.

Že je pro něj možná připravena ještě jiná role než klíčového pomocníka v horách, soudí též respektovaný expert serveru cyclingnews.com Daniel Benson: „Mám pocit, že Kreuziger klidně může být nakonec i nejlépe umístěným jezdcem Mitcheltonu v celkovém pořadí.“

Středeční etapa očima Romana Kreuzigera „Prvních 80 kilometrů etapy bylo rovinatějších, s nepříjemným protivětrem lehce z boku. V závěru pak bylo 70 kilometrů nahoru dolů, s kopci, navíc zase s větrem. Únik se sjížděl, potom se tempo zase zvolňovalo, bylo to neustále jako na houpačce. Na poslední chvíli se týmy rozhodly, že budou chtít únik dojet, přičemž to bylo na zakroucených silnicích hodně technické a došlo i k některým pádům. My, jako Mitchelton Scott jsme závodili velmi dobře pozičně, takže jsme zůstali mimo nebezpečí a v závěru byl pak Simon Yates výborně postavený i do spurtu. Dojezd byl hodně technický a já se v něm nechtěl do spurtu úplně motat, abych se nepřimotal do nějakého pádu, protože zítra nás čeká velmi těžká etapa na Etnu.“

Záleží na síle jeho nohou.

I na tom, co mu tým povolí.

„Prioritou teď je, aby se pohyboval se Simonem a Chavesem,“ líčí manželka. „Je možné, že se pro ně někdy bude muset obětovat. Ale pokud Roman ucítí, že na to výkonnostně má, věřím, že také on zůstane v popředí. Tým ho od toho asi zrazovat nebude, to by byla i hloupost.“

Zatím drží Simon Yates celkově třetí příčku. Na loňské Tour se Kreuziger stal jeho mentorem, bydleli spolu na pokoji, sblížili se.

„Simon mu naslouchá, zvykli si už na sebe. A Chaviho má snad každý rád,“ popisuje Michaela Kreuzigerová fungující vztahy mezi mladými lídry Mitcheltonu a svým mužem.

Pětadvacetiletý Simon Yates má sebevědomí na boj o stupně vítězů a už v úvodu italské Grand Tour se nechal slyšet: „Na Romana se můžeme spolehnout. A do hor máme na Giru nejsilnější tým ze všech. Možná byste našli jeden nebo dva týmy, které jsou do hor podobně silné (Sky? Astana?), ale v mých očích je ta naše parta do hor nejlepší. Chceme z toho těžit.“

KREUZIGEROVI SVĚŘENCI: Simon Yates (vlevo), třetí v průběžném pořadí, a Estéban Chaves, druhý na Giru 2016.

Jistě, Simon Yates, Estéban Chaves, Roman Kreuziger, Mikel Nieve a Jack Haig, to je mocná vrchařská směsice mládí i zkušeností. Zda toto společenství dovede zaskočit i Froomovo nebo Lopézovo horské komando, ukáží nejbližší dny a týdny.

Kreuzigerovi letos v jeho australské stáji dobíhá smlouva. Tým má prozatím jistotu hlavního sponzora pouze na rok 2019, ale český cyklista by rád zůstal.

„Není typem, který by skákal kvůli lepším penězům z týmu do týmu. Preferuje pohodu, klid a dobré zázemí. V Mitcheltonu mu to teď vyhovuje,“ ujišťuje jeho žena.

V sobotu, když projížděli izraelskou pouští, slavil 32. narozeniny.

„Minimálně dva další roky může jezdit na špici. Pak bude záležet na zdraví i na pohodě, to vše se sčítá. Už letos ale věřím, že Romanova povedená sezona bude gradovat na mistrovství světa v Innsbrucku,“ myslí Konečný na profil zářijového šampionátu, určený pro vrchaře.

Dnes čekají Kreuzigera a spol. mnohem jižněji úplně jiné hory. Vlastně hora. Sopka. Sicilská hrozba Etna, výšlap do 1736 metrů.

Loni, kdy při výjezdu na Etnu foukal protivítr, k zásadním rozdílům mezi největšími favority nedošlo. Dnes má naopak foukat spíše do zad, dopad na celkovou klasifikaci bude dle expertů větší.

První velká vrchařská bitva tohoto Gira je tady.

„Doufejme, že v ní budu v popředí,“ říká Roman Kreuziger.

„Etna napoví, jak budou role v týmu do dalších etap rozhozené,“ dodává Michaela Kreuzigerová. „Moc bych Romanovi přála, aby na Giru naplnil své cíle nejen Mitchelton Scott, ale aby se zároveň i on ujistil, že na to pořád má.“