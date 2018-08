Krok vpřed, který je i návratem ke kořenům. Pozadí Kreuzigerova přestupu

Proč Roman Kreuziger opouští tým, o němž ještě na jaře tvrdil, že se v něm cítí dobře a chce zůstat?



A proč míří do týmu, jenž se v posledních letech profiloval spíše sprintersky, dle představ jeho lídra Marka Cavendishe?

Více souvislostí do sebe v jeho případě zapadlo.

Předně: Mitchelton-Scott v červenci oproti očekávání prodloužil smlouvu s oběma bratry Yatesy, Simonem i Adamem. Nenaplnila se vize, že jeden z nich stáj opustí, například o Simona jevila velký zájem stáj Trek. Společně s Kolumbijcem Estébanem Chavesem budou dál jasnými lídry týmu.

Navíc už nejsou tak „laciní“ jako předloni, zvlášť po výkonech Simona na Giru, kde ovládl tři etapy a až do té devatenácté oblékal růžový dres.

Mitchelton-Scott jim navýšil plat, ale se svým rozpočtem pohybujícím se mezi 10 až 15 miliony eur si následně nemohla stáj dovolit zaplatit všechny špičkové pomocníky, a to i navzdoru odchodu sprintera Caleba Ewana do Lotta Soudal. Toto vědomí usnadnilo Kreuzigerovi rozhodování co dál. Už delší čas uvažoval o opětovné změně své role v profipelotonu.

Znovu bojovat o vítězství

Čtyři roky v týmu Tinkoff pomáhal Albertu Contadorovi. Dva roky pak byl v Mitcheltonu-Scott ještě výrazněji k ruce Yatesům i Chavesovi. Volnou ruku dostal víceméně jen při ardenských klasikách.

Přestože dříve líčil, že se mu tato role mentora mladých zamlouvá, kdesi v jeho nitru nadále zůstával i onen Kreuziger - lídr, v minulosti pětkrát jezdec Top Ten na Grand Tour, v mládí šampion Kolem Švýcarska i Romandie a ještě v roce 2014 třetí na Tirrenu-Adriatiku.

Letos 2., 4. a 8. místem v ardenských klasikách sobě i jiným dokázal: Pořád mohu úspěšným lídrem být. Proč by to tedy nezkusil častěji, znovu i na týdenních etapových závodech?

Věděl, že v Mitcheltonu by měl v tomto směru dveře přivřené.

Ve 32 letech se mu čas krátí. „Přesto pořád nejsem tak starý, abych nemohl zase zkusit vyhrávat,“ tvrdí. „Možná jsem se unáhlil, když jsem se už v Tinkoffu až příliš vžil do domestikování a mentorství.“

Proto pověřil agenta, ať se poohlédne po jiných možnostech. Na stole se mu sešly čtyři nabídky, zvažoval plusy i minusy. „Rozhodoval jsem se i podle toho, kde mi dají větší volnost,“ nezastírá. „Rolf Aldag, hlavní sportovní ředitel Dimension Data mi řekl: Byl bych rád, kdybys i na týdenních etapácích zkusil jako lídr zase bojovat o přední příčky a zůstávat v popředí do závěru závodů.“

To jej zlákalo. Dohodli se na dvouleté smlouvě.

Ano, jistě, Dimension Data v posledních letech „dýchal“ pro Marka Cavendishe, nejúspěšnějšího sprintera v dějinách Tour. Podle Britova přání vytvářel tým sprinterské vláčky i stavěl sestavu na Tour.

Jenže Cavendish je na ústupu, letos padající, zraněný, neúspěšný. Vedení Dimension Data tudíž chce změnit strategii. Strádající sprinter, kterému dobíhá smlouva, navíc možná i odejde jinam, hovoří se o velkém zájmu stájí Emirates i Bahrain Merida.

„Tým chce mít body a postupovat výš v žebříčku, takže musí trochu upravit svůj dosavadní přístup k závodům,“ říká Kreuziger. „Proto dělají současné nákupy.“

Do stáje přichází také Danilo Wyss z BMC, odchází naopak Serge Pauwels, který by měl závodit za obrozený někdejší tým BMC, který bude sponzorovaný polskou firmou CCC.

„Podepsat jezdce Romanových kvalit je pro nás velká věc,“ vyhlásil šéf týmu Doug Ryder. „Snažíme se restrukturalizovat náš tým, další přestupy budou následovat.“

Vyčítal by si, kdyby to nezkusil

Pro boje o celkové pořadí má stáj nyní dva mladé lídry, 25letého Jihoafričana Luise Meintjese, který se po nadějném rozjezdu kariéry poněkud zabrzdil a letos coby lídr neprorazil a Giro nedokončil, a 22letého Australana Bena O’Connora, jenž v květnu držel na Giru dlouho 12. místo, ale po pádu v Etapě do Bardonecchie musel odstoupit.

Proto byl účet stáje na dosavadních závodech Grand Tour v tomto roce špatný. Na Giru byl v celkové klasifikaci nejlépe umístěn na 44. místě Benjamin King a na Tour byl na 59. místě Tom Jegte Slagter.

V sezoně má stáj na kontě celkem pět vítězství, o dvě z nich se postaral zkušený norský klasikář Edvald Boasson-Hagen.

Vedle Meintjese a O’Connora každopádně dostane Kreuziger v etapových závodech větší prostor, než by dostal po boku Yatesů.

Spolu s ním do týmu přichází též Dán Mikael Valgren, jeho někdejší týmový kolega a při Tour i spolubydlící ve stáji Tinkoff, letošní vítěz Amstelu. S ním si lidsky rozumí a měli by si rozdělit vůdčí role na klasikách, přičemž Dán by se měl více než dříve orientovat také na ty kostkové. „Na Lutychu i jinde by naopak měl být k ruce mně,“ říká.

Zároveň je reálný scénář, že Kreuziger bude lídrem na některých etapových kláních typu Paříž-Nice, Kolem Romandie nebo Kolem Švýcarska. Vyčítal by si, kdyby to nezkusil.

Zda se ještě jednou vrátí i do vůdčí pozice při Grand Tour, ukáže čas. Před letošní sezonou tvrdil, že v tomto směru už svoji budoucnost nevidí, protože styl závodění na Grand Tour se změnil a vrchaři jeho somatotypu se na nich budou prosazovat stále obtížněji.

Dimension Data prozatím plánuje, že na závodech Grand Tour v sezoně 2019 opět vsadí na Meintjese a O’Connora, ale Kreuziger bude na rozdíl od Mitcheltonu záložním lídrem. Nejspíš nikoliv na Giru, kde mu dělají problémy jarní alergie, ale na Tour nebo Vueltě.

Rozchod v dobrém

Kreuzigerova budoucí stáj, která se původně jmenovala MTN-Qhubeka, se zrodila v roce 2008 coby třetidivizní. V roce 2015 se stala prvním v Africe registrovaným týmem na startu Tour, tehdy ještě na divokou kartu. O rok později získala status prvodivizní stáje World Tour.

Tým současně zaujal i svojí cyklistickou ideologií, když vydělával na kola pro chudé děti v rámci projektu charitativní nevýdělečné organizace Qhubeka. Ta kupuje kola pro děti ze zapadlých afrických vesniček, odkud by musely denně dlouhé kilometry chodit pěšky do nejbližší školy (a proto do ní často nechodí).

Deset procent z finančních prémií, jež jezdci Dimension Data vybojují, putuje přímo na konto Qhubeky. Další peníze přidávají sponzoři i fanoušci.

Proto vedení stáje vyhlásilo plán: Posadíme za jediný rok na kola pět tisíc afrických dětí.

Tento projekt se stal dalším motivem, který Kreuzigera oslovil. „Cyklistika mi hodně dala. Chci jí to také vracet,“ říká.

S Mitcheltonem-Scott se rozchází v dobrém. Tým mu vyšel vstříc i ve zbytku sezony. Figuroval sice v širší nominaci na Vueltu, ale požádal, aby ji nemusel jet - a bylo mu vyhověno.

Chce se co nejlépe připravit na netradičně kopcovité mistrovství světa v Innsbrucku a je přesvědčen, že série jednorázových závodů World Tour bude pro Innsbruck vhodnější přípravou než start na Vueltě. Tam by nejspíš musel opět odtahat desítky kilometrů na špici ve službách Simona Yatese, který prokázal svoji opětovně narůstající formu i španělské ambice na etapách Kolem Polska.

„Věřím, že ty dva roky byly přínosem jak pro mě, tak pro tým,“ bilancuje nyní Kreuziger svoji mitcheltonovskou misi. „Rád bych povedenými výsledky v závěru sezony tu naši spolupráci i úspěšně ukončil.“

Potom nastane čas ke kroku dál.

K takovému, který bude pro něj i určitým návratem ke kořenům.