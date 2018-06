Koudelka ovládl tradiční letní závody skokanů v Lomnici

Koudelka, který se v uplynulé olympijské sezoně jako většina českých reprezentantů trápil, měl skoky dlouhé 76 a 76,5 metru. Za umělého osvětlení zvítězil s náskokem 15,5 bodu před Viktorem Poláškem, třetí byl Čestmír Kožíšek.

„Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát. Kluci skáčou dobře, a i když to podle výsledku vypadá jako snadné vítězství, tak to vůbec nebylo lehké. Byl to první letní závod a před domácím publikem jsem vždy dost nervózní,“ řekl Koudelka.

Skokané pod vedením Davida Jiroutka absolvují nyní soustředění ve slovinské Planici. Na dalších závodech se představí v Beskydech - v sobotu 30. června v Rožnově pod Radhoštěm na Poháru starosty a 1. července při mistrovství republiky ve Frenštátě p.R.