Sereniny nové šaty. Jak se komiksový outfit stal tenisovým tématem dne

Williamsová na centrkurt přišla kompletně v černém, její původně jednobarevnou vizáž pak v duelu narušovala jen růžová stuha kolem pasu, sladěná s nehty. Její tuze netradiční outfit se následně stal patrně nejdiskutovanějším tématem úterního programu Roland Garros.

Vážně! Vždyť třeba jiná módní milovnice Maria Šarapovová na něj dostala dotaz ještě v době, kdy Serena svůj duel s Plíškovou pořád hrála. „Myslím, že na tenisu je skvělé to, že můžete vyjádřit svoji osobnost, být jiná,“ pronesla Ruska. „Tohle se mi moc líbí.“

A Williamsové také. Podobný model měla na sobě na US Open v roce 2002 – jako „kočičí žena“. „A tohle je verze 2.0,“ usmála se Serena. „Bavilo mě to, vždycky jsem ráda žila ve světě fantasy.“ Za inspiraci označuje komiks o fiktivním africkém národě Wakanda od slavného vydavatelství Marvel.

To je jeden motiv, další je z pohledu tenisové matky vážnější, se snahou o společenský přesah. Tak, jak se na Serenu-instituci sluší: „Všechny mámy, co za sebou mají náročné těhotenství, se chtějí vrátit a zazářit, být v centru dění. Tohle jsem chtěla vyjádřit. A nic lepšího se najít nedá, nemyslíte?“

Úvodní kolo pařížského grandslamu znovu potvrdilo všechno, co vítězku 23 grandslamů charakterizuje. Je celebritou, hybatelkou dění, nastavuje trendy.

Ale zároveň tak činí v rámci svých vlastních pravidel, na což v den jejího comebacku na Roland Garros shodně upozornily dvě Češky.

„Viděla jsem to. Pěkný obleček,“ říkala ne zrovna vážně Markéta Vondroušová. „Nenastoupila bych v něm a nevím, proč jí to dovolili, když my v legínách hrát nemůžeme – a ona pak nastoupí v takovém overalu. Asi si může dělat, co chce.“

Podobně to přímo na kurtu vnímala také Kristýna Plíšková. „Ani nevím, co to bylo. Nějaký neopren? Fakt jsem nevěděla, že v tomhle se může hrát, což mě překvapilo. Co si pamatuju, tak i když byla zima, nikoho v dlouhých kalhotách nenechali hrát,“ souhlasila na dálku s krajankou. „To je jediné, co mě zarazilo. Jinak ať si hraje klidně nahá.“

Pokud tedy hlavním záměrem královniných nových šatů bylo způsobit rozruch a potěšit sponzora, který je navrhnul, splnily účel na maximum.