Říše panovnice Sereny. Češky drtí už dvacet let, pozmění to Plíšková?

Dosud méně známá z dvojčat Plíškových dostává příležitost vyniknout, na Roland Garros se v 1. kole na pařížském centrkurtu utká se Serenou Williamsovou.

S dominátorkou. Legendou. Celebritou. A neodhadnutelnou tenistkou.



„Určitě má hodně daleko do formy, se kterou končila,“ říká Karolína Plíšková, sestra Kristýny a jedna z pouhých tří Češek, které kdy Serenu W. zdolaly.

„Nicméně je to pořád Serena. Má v sobě bojovnost, spoustu zápasů dokáže otočit a urvat. Ségra to bude mít těžké, ale dávám jí velké šance.“ Na velkou senzaci? Uvidí se v aréně Phillipa Chatriera.

Začalo už odcházení?

Češky proti Sereně, to je příběh vyprávěný již dvacet let. Předmluvu obstarala Denisa Chládková, v březnu 1998 se na turnaji v Key Biscane postavila šestnáctiletému pískleti z Michiganu - a prohrála 4:6, 0:6. Tím začala krutovláda.

Podle statistického webu Tennis Abstract má Serena od té doby proti dívkám ze zemičky ve střední Evropě strhující bilanci 46–3. Lucii Šafářovou zdolala 10krát, Petru Kvitovou 5krát, Nicole Vaidišovou 4krát. Na Češky naráží celkem často, třeba se Španělkami odehrála o čtyři mače méně.

Přetlačily ji pouze Klára Koukalová (2009, antuka v Marbelle), Kvitová (2015, antuka v Madridu) a zmíněná Plíšková, předloni na betonu v semifinále US Open. „Chystám se ségry zeptat,“ mrkla Kristýna Plíšková. „Doufám, že něco poradí. Ale s touhle situací bych to úplně nesrovnávala.“

To tedy. Tehdy Serena působila až nezdolně. Od US Open 2014 do Australian Open 2017 prošla na každém grandslamu minimálně do semifinále, získala šest titulů a celkově vyskočila na 23 trofejí, což nikdo před ní nedokázal (a možná ani nikdo po ní nedokáže).

Pak šel život jinudy: těhotenství, porod dcery, svatba a velmi, velmi pozvolný návrat. Od loňského finále v Melbourne stihla čtyři duely. Bilance: 2–2. Začíná odcházení?

Plíšková rozhodně nebude favoritkou. Ale není ani bez šancí. „Určitě je to jiné,“ souhlasí. „Asi už nikdy nebude stejná, dítě vás přece jen změní. Letos nic nehrála na antuce. Viděla jsem ji při turnajích v Americe a to se nedalo srovnat: měla horší pohyb, všechno. Těžší to musí být i psychicky. Když nehrajete zápasy, nevíte, co od sebe očekávat. Jsou tam plusy i pro mě.“

Z královské svatby do Paříže

Ale teď minusy: v Paříži, kde ještě Plíšková v hlavní soutěži nevyhrála jediný duel, vyrazí proti královně. Vzhledem k tomu, že Serena starty šetří, je každý její zápas událostí. Skoro každý o ní mluví, ona mlčí. Před Roland Garros si zajela na britskou královskou svatbu, HBO o ní vysílá dokumentární sérii, ale s novináři zatím nehovořila. To Kristýnu Plíškovou před soubojem s ní v Paříži zpovídal i reportér listu The New York Times.

Cokoli se týká Sereny, to se rozebírá na prvočinitele. Je institucí. „Auru má, to je jasné. Když nejvíc vyhrávala, vůbec neměla konkurenci,“ souhlasí Kristýna Plíšková. Respekt ano, strach nikoli: duely proti fenomenální Američance z přehnané úcty ztratila nejedna tenistka: „Nějaká nervozita tam asi bude. Nevím, co od ní čekat, jak hraje rychle. Když jsem si to ale celé představovala, bude to někde jinde, než když jdu hrát třeba s Halepovou.“

Ta je sice světovou jedničku, její zápis do dějin ale proti Sereně pořád působí vybledle. Kdo ví, jak dlouho ještě Serena na okruhu vydrží. V září jí bude 37 let, má rodinu. Nelze nevnímat, jak málo zápasů hraje. Ani ve věku informačního smogu zprávy o její formě nepřicházejí.

„V jakém je rozpoložení? To právě nevím. Asi nikdo to neví. Což je trošku nepříjemné. Cítí se dobře, nebo ne? Trénuje hodně, nebo málo? Uvidíme na kurtu,“ dumá Kristýna Plíšková a její sestra Karolína dodává: „O takových hvězdách se moc nedozvíte. Občas se tady mihnou, jinak jsou mimo.“

Uvidíme, jestli se ségra lekne

Vlastně není vyloučeno, že úterní souboj v Paříži může být posledním měřením legendy proti Češkám. Pokud Williamsová u kariéry setrvá, bude jezdit jen na největší akce, možná jen na grandslamy.

Jak takovou příležitost uchopit? „Těžko říct, jestli se ségra lekne, nebo ne,“ vrací se Karolína Plíšková ke svým vzpomínkám. „Pamatuju si, že když jsem já hrála se Serenou poprvé, čekala jsem, že dostanu dvakrát 6:2. Nakonec to bylo mnohem vyrovnanější. Ona často takovou úroveň nemá.“

Její úvodní „serenáda“ se udála v roce 2014. Pak zvládla odvetu, zmiňované semifinále US Open 2016. Kristýna Plíšková nyní dostává pokus první - a možná i závěrečný.

„Takové zápasy mám ráda,“ hecuje se. „Když nastupuju proti dobrým holkám, mám pocit, že hraju líp. Speciálně tady jsem měla vždycky dobré losy a nikdy to neklaplo, snad se to teď změní. Bylo by skvělé mít takovou první výhru v Paříži. Nikdo neví, jak dlouho ještě bude hrát - čeká mě super zápas.“

Ať už to proti nejúspěšnější ženě tenisových dějin skončí jakkoli.