ONLINE: Siniaková a Krejčíková ovládly ve finále čtyřhry první set

Mají šanci stát se třetím ryze českým párem, který na Roland Garros ovládne čtyřhru. Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková nastupují od 11:30 ve finále proti Japonkám Eri Hozumiové a Makoto Ninomijaové a chtějí navázat na Janu Novotnou a Helenu Sukovou, které v Paříži uspěly v roce 1990, nebo na sedm let starý triumf Andrey Sestini Hlaváčkové a Lucie Hradecké.

Siniaková a Krejčíková zatím zdárně opakují své pět let staré tažení, kdy v deblu juniorek nenašly na French Open přemožitelky. Letos na kurtech poblíž Bouloňského lesíku vyřadily ve čtvrtfinále třetí nasazenou dvojici Andreja Klepačová, María Martínezová Sánchezová a v semifinále zvládly derby proti krajankám Sestini Hlaváčkové a Barboře Strýcové.

„Byl to super zápas. Hrály jsme aktivně a tlačily jsme na síť. Povedlo se nám to přesně podle představ,“ komentovala Siniaková vítězné semifinále pro web Tenisový svět a Radiožurnál. „Taktiku jsme do puntíku splnily a odpovídá tomu i výsledek,“ doplnila Krejčíková.

Poslední překážkou, která mladému českému páru stojí v cestě za prestižní trofejí, jsou Hozumiová a Ninomijaová. Na cestě do finále ztratily jediný set, ve čtvrtfinále zastavily turnajové jedničky Tímeu Babosovou a Kristinu Mladenovicovou a jsou první čistě japonskou dvojicí ve finále grandslamu.

Nadal míří za 11. titulem z Paříže

Kdo jiný může antukového krále zastavit a obrat ho o 11. titul z Roland Garros? Dominic Thiem má sice s Rafaelem Nadalem negativní bilanci 3:6, ovšem před měsícem jej ve čtvrtfinále v Madridu zaskočil. „Nadal je velkým favoritem proti každému. Ale já vím, jak proti němu hrát. Mám plán,“ burcuje před finále 24letý Rakušan.

O osm let starší Španěl tuší, že musí předvést kvalitní výkon, aby talentovaného soka udolal. „Když mě Thiem porazil v Madridu, hrál opravdu tvrdě. Vím, že musím hrát svůj nejlepší tenis, abych v neděli zvítězil. Věřím, že budu na finále připravený,“ doufá Nadal.

Do závěrečného klání o pohár mušketýrů jej žene vědomí, že v Paříži ještě ve finále nikdy v životě nepohrál. Loni se zde radoval z jubilejního desátého titulu, za celý turnaj neztratil jediný set. Hořkost porážky okusil ve francouzské metropoli jen dvakrát v životě. V roce 2009 nestačil v osmifinále na Robina Söderlinga, o šest let později jej mezi osmi nejlepšími zastavil Novak Djokovič.

Letos zaváhal (rozuměj prohrál sadu) jen ve čtvrtfinále proti Diegu Schwartzmanovi, který ukončil Nadalovu sérii 37 vyhraných setů na Roland Garros v řadě. Rodák z Mallorky si poté v semifinále smlsnul na Juanu Martínovi del Potrovi a dnes nastupuje do 24. grandslamového finále v kariéře, v němž usiluje o 17. titul.

Zato Thiem si užívá první finálovou účast. Je teprve druhým Rakušanem historii po Thomasi Musterovi, vítězi Roland Garros z roku 1995, kterému se povedlo projít do boje o grandslamovou trofej.

Momentálně osmému hráči světa je, stejně jako jeho finálovému soupeři, z tenisových povrchů nejmilejší oranžová drť. Na Roland Garros skončil v posledních dvou letech pokaždé v semifinále, letos už ovládl turnaje v Lyonu a Buenos Aires.

V Paříži si prozatím počíná suverénně, získal skalp druhého nasazeného Alexandra Zvereva, v semifinále pak zastavil turnajovou senzaci Marka Cecchinata.

Teď však naráží na borce, který je na svém bitevním poli téměř neporazitelný.