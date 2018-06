Siniaková a Krejčíková se radují z deblového titulu na Roland Garros

Siniaková a Krejčíková v Paříži navázaly na svůj pět let starý titul z juniorské čtyřhry a staly se třetím ryze českým párem v historii, který v deblu na Roland Garros kraloval. V roce 1990 uspěly Jana Novotná a Helena Suková, před sedmi lety zase Andrea Sestini Hlaváčková a Lucie Hradecká.

„Je to nepopsatelný zážitek, už nám to nikdo nevezme. S Bárou můžeme být skvělý pár, známe se a víme, co od sebe čekat. Tady se to naplno projevilo. Protrápily jsme se prvními koly a nakonec jsme ukázaly, jak silné dokážeme být,“ řekla Siniaková a poděkovala rodině, že na nedělní duel přijela fandit.

Češky čelily ve finále první čistě japonské spolupráci, která prošla až do boje o grandslamový titul. Hozumiová a Ninomijaová vstupovaly do utkání s působivou úspěšností v proměňování brejkbolů - v průběhu turnaje využily přes 80% šancí. Češky ale obrátily největší zbraň Japonek v jejich zkázu, ze čtyř možností na uloupení podání nepohrdly ani jednou.

Krejčíková sice hned v první hře zápasu ztratila servis, mladé Češky ale vzápětí kontrovaly stejným způsobem. Tvrdé voleje Siniakové a neomylná hra Krejčíkové od základní čáry posílaly většinu fiftýnů na stranu favorizované dvojice.

Za stavu 3:5 vydřely Hozumiová a Ninomijaová díky třem brejkbolům naději na zdramatizování první sady, Krejčíková ale v důležitých momentech vypálila skvělý první servis. Český pár proměnil hned svůj první setbol a za 34 minut ukořistil první dějství.

Herní pohodu, skvělou souhru a účinnou taktiku si Krejčíková a Siniaková přenesly i do druhého setu. V úvodní i závěrečné hře uzmuly protivnicím podání a nadšeně se na kurtu objaly.

„Chtěla bych pogratulovat soupeřkám, které zažily skvělý turnaj,“ ocenila tažení Japonek Krejčíková. „Jsme šťastné, jak jsme to zvládly. Ve finále se to sešlo úplně úžasně a je neuvěřitelné, že budeme na trofeji zapsané i za padesát let. A ráda bych toto vítězství věnovala Janě Novotné,“ dodala česká tenistka.

Neúspěšné Japonky po utkání rozhodně nesmutnily. Vždyť společně absolvovaly teprve třetí turnaj od roku 2015, na grandslamu spojily síly poprvé. Na cestě do finále ztratily jediný set, vyřadily mimo jiné i turnajové jedničky Babosovou a Mladenovicovou.

V boji o trofej ale proti sehranější české dvojici nestíhaly. Přestože vymýšlely různé kulišárny v podobě útočných lobů, přeběhů u sítě či zkrácení hry, přišly za hodinu a pět minut podat ruce soupeřkám v roli poražených.