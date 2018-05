Serena mi pochválila sukni. Ale můj respekt se projevil, uznala Plíšková

Sama netušila, co čekat, ale ukázalo se, že majitelka 23 grandslamů umí prolomit ledy. „Před zápasem mi pochválila sukni, úplně uzavřená asi není,“ říkala pobaveně Plíšková. „Na kurtu je to ovšem trochu něco jiného.“

A mimochodem, ona jí lichotky ohledně outfitu vrátit nedokázala. „To nešlo,“ culila se. „Já se divila, že v tom může podle pravidel hrát. Ani nevím, co to bylo. Nějaký neoprén? Co si pamatuju, tak i když byla zima, nikoho v dlouhých kalhotách nenechali hrát. Ale ona má asi svoje pravidla. To je jediné, co mě zarazilo. Jinak ať si hraje klidně nahá.“

Tolik k módě, zpět k tenisu: zápas to byl vyrovnaný, přesto s očekávanou vítězkou. Češka byla nervózní – z protivnice, z kulis i z vlastních očekávání.

„Vytvořila jsem si na sebe tlak, že nehraje úplně tak dobře, což není zase tak pravda. Způsobila jsem si to trochu sama. I lidi to tak vnímají, že dlouho nehrála, v Americe se jí nedařilo,“ líčila. „Mám k ní respekt, což se taky projevilo. Je vidět, že důležité momenty zahrála všechny správně. Pořád je dobrá.“

Chvílemi to v aréně Phillipea Chatriera připomínalo karbanickou partii: eso, eso, eso. „Servis mě držel,“ ocenila Plíšková. „Musím hrát k čarám, zvlášť s ní – když jí to dáte na tělo, returnů vrátí zpátky dost. A dobrých. Jí servis taky letí, navíc pět centimetrů od rohu. To kolikrát nejde returnovat. Proti takovému jsem ještě nehrála.“

Plíšková si vyčítala chyby i chvíle, kdy vzácně dostala možnost, ale i kvůli tíze okamžiku ji nevyužila.

Smála jsem se sobě, líčila po zápase Plíšková V závěru duelu se zasmáli nejen diváci, ale i obě aktérky. Kraťas Kristýny Plíškové rozhodně nebyl chtěný, až ji takový úder pobavil. Serena Williamsová míč marně dobíhala a když skluzem zajela až do sítě a skončila na antuce, neudržela se ani ona. „To bylo vtipný,“ vyprávěla Plíšková. „Já se smála sama sobě, jak jsem to s klikou trefila. Ani jsem neviděla, že skončila na zemi, hned jsem se otočila. Až pak jsem si všimla, že má oranžový zadek.“

„Kromě servisu nebyl to moc dobrý zápas,“ řekla sebekriticky. „Sice mám takových utkání už za sebou víc a je to trochu lepší, ale pořád to není ono. Třeba se Serenou jsem ještě nehrála, což je strašně znát. Nečetla jsem její servis, nevěděla jsem, kam bude hrát, takže jsem se špatně hýbala. Až se s ní potkám podruhé nebo potřetí, bude to lepší.“

Specifik ostatně bylo víc. Williamsová si dávala na čas před podáním. A nejen před svým: „Dostala eso a potřebovala čas, aby si oddechla.“ Občas byla hlasitá v situacích, kdy to Plíšková také nečekala: „Já dala eso a ona si zakřičela. Asi je taková.“

Legenda postupuje, poražená dál čeká na svůj první triumf na Roland Garros. „Jsem zklamaná, protože tady v Paříži je to zatím ode mě bída,“ řekla Plíšková. „Ale je to zkušenost. Ráda jsem si zahrála na centru. Byla jsem nervózní – a i s nervozitou jsem dokázala se Serenou hrát. Poslední dobou se všechno posouvá dopředu.“